Savrulan motosiklet sürücüsü ağaca böyle çarptı! Feci kaza kamerada

Konya'nın Karatay ilçesi Karaarslan Mahallesi'nde korkutan bir kaza meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen otomobil tali yoldan çıktığı esnada Saraçoğlu Caddesi'nde seyir halinde olan H.Y. yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet sürücüsü H.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

