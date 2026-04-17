Pakistan'da gaz sızıntısı patlamaya yol açtı: 8 ölü

Pakistan’ın Pahtunhva eyaletine bağlı Haripur bölgesindeki Hattar Sanayi Bölgesi’nde gaz boru hattında yaşanan sızıntı patlamaya sebep oldu. Şiddetli patlamanın ardından büyük bir yangın çıktı. Olayda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 8 kişi yaşamını yitirdi. Güvenlik çemberine alınan bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

