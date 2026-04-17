Saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Yüzündeki ifade kan dondurdu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 9 öğrenci ve bir öğretmenin hayatını kaybettiği trajik saldırıya ilişkin yürütülen teknik incelemeler, dehşet verici bir detayı daha gün ışığına çıkardı. Saldırıyı gerçekleştiren 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemelerde, saldırganın bir görüntülü sohbet platformunda yabancı kullanıcılarla etkileşimde olduğu anlara ulaşıldı. Elde edilen görüntülerde, İngilizce yazışmaların aktığı bir sohbet ekranında aniden kamerasını açan Mersinli'nin, doğrudan ekrana bakarak elindeki tabanca şarjörüne tek tek mermi yerleştirdiği görüldü.

