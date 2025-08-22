Menü Kapat
TGRT Haber
30°
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan

ABD 'güvenlik endişesi' diyerek vize vermeyi durdurdu: Göçmen kamyon şoförlerine kötü haber

ABD, ticari taşıma yapan kamyon şoförlerine çalışma vizesi vermeyi durdurdu. ABD Başkanı Donald Trump, 'güvenlik endişelerini' gerekçe gösterdi.

ABD 'güvenlik endişesi' diyerek vize vermeyi durdurdu: Göçmen kamyon şoförlerine kötü haber
|
22.08.2025
saat ikonu 09:25
|
22.08.2025
saat ikonu 09:25

ABD Başkanı yönetimi, "güvenlik endişeleri" gerekçesiyle ülkede ticari taşıma yapan kamyon şoförlerine çalışma vizesi vermeyi askıya aldıklarını duyurdu. Marco Rubio, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

ABD 'güvenlik endişesi' diyerek vize vermeyi durdurdu: Göçmen kamyon şoförlerine kötü haber

VİZE BAŞVURULARI ASKIDA

Ülkede büyük traktör römorklu kamyonları kullanan yabancı şoförlerin sayısının arttığına dikkati çeken Rubio, bu durumun "ABD'li vatandaşların hayatını tehlikeye attığını ve Amerikalı kamyon şoförlerinin geçim kaynaklarını zedelediğini" belirtti.

Rubio, "Derhal yürürlüğe girmek üzere ticari kamyon şoförleri için tüm çalışma vizesi başvurularını askıya alıyoruz." ifadesini kullandı.

ABD 'güvenlik endişesi' diyerek vize vermeyi durdurdu: Göçmen kamyon şoförlerine kötü haber

ÖĞRENCİ VİZELERİ DE İNCELEMEDE

Nisanda imzalanan bir kararname, eski Başkan Barack Obama döneminde yürürlüğe giren ve İngilizce bilmeyen ticari sürücülerin görevden alınmasını engelleyen uygulamayı iptal etmişti.

Trump, şubatta imzaladığı başkanlık kararnamesiyle de ABD tarihinde ilk kez İngilizceyi ülkenin resmi dili ilan etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada ise geçerli vizeye sahip 55 milyondan fazla kişinin, kurallarını, vize iptaline ya da sınır dışı edilmeye yol açacak şekilde ihlal edip etmediğinin incelendiği bildirilmişti.

Açıklamada, göçmenlik kurallarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde vizelerin iptal edilebileceği ve ABD'de bulunan vize hamilinin sınır dışı edilebileceği ifade edilmişti.

