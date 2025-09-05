Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Almanya'da okulda dehşet: Öğrenci, öğretmenini bıçaklayıp kaçtı

Almanya'nın Essen şehrinde bulunan bir meslek okulunda öğrenci, öğretmenine bıçakla saldırdı. Öğretmen, ağır yaralandı. Polis, kaçan saldırganın peşinde.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Almanya'da okulda dehşet: Öğrenci, öğretmenini bıçaklayıp kaçtı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 13:07
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 13:07

'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Essen kentinde bir öğretmenini bıçaklayarak kaçtı. Essen Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada saldırının Essen şehrinin Nordviertel semtindeki bir meslek okulunda sabah saatlerinde gerçekleştiği bildirildi.

SALDIRGAN FİRARDA

Beslenme, ev ekonomisi ve sağlık hizmetleri alanlarında eğitim verilen meslek okulunun yerleşkesinde bir öğrencinin bir öğretmeni bıçakladığı belirtilen açıklamada, saldırgan öğrencinin firarda olduğu ifade edildi.

Almanya'da okulda dehşet: Öğrenci, öğretmenini bıçaklayıp kaçtı

Polis, karın bölgesinden bıçaklanan ve durumu ağır olan öğretmenin Essen Üniversite Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındığını bildirdi.

HALKA UYARI YAPILDI

Saldırı sonrası bölgeye polis özel kuvvetleri sevk edilirken, halkın okul çevresinden uzak durması uyarısı yapıldı. Okul içinde ve çevresinde başka yaralı veya mağdur olup olmadığının kontrol edileceğini duyuran polis, olayın nedenine ve şüphelinin kimliğine ilişkin ise gün içinde açıklama yapacağını belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump ve Elon Musk arasındaki soğuk savaş bitmedi: Beyaz Saray'a davet edilmedi
Cinayeti 'Artık dayanamadım' diyerek itiraf etti: 93 yaşındaki erkek, eşini öldürdü
ETİKETLER
#öğrenci
#Almanya
#bıçaklanma
#öğretmen ataması
#firar
#Essential
#Okul Saldırısı
#Bıçaklayarak Saldırı
#Öğrenci Saldırı
#Okul Saldırısı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.