Almanya'da okulda dehşet: Öğrenci, öğretmenini bıçaklayıp kaçtı

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Essen kentinde bir öğrenci öğretmenini bıçaklayarak kaçtı. Essen Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada saldırının Essen şehrinin Nordviertel semtindeki bir meslek okulunda sabah saatlerinde gerçekleştiği bildirildi.

SALDIRGAN FİRARDA

Beslenme, ev ekonomisi ve sağlık hizmetleri alanlarında eğitim verilen meslek okulunun yerleşkesinde bir öğrencinin bir öğretmeni bıçakladığı belirtilen açıklamada, saldırgan öğrencinin firarda olduğu ifade edildi.

Polis, karın bölgesinden bıçaklanan ve durumu ağır olan öğretmenin Essen Üniversite Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındığını bildirdi.

HALKA UYARI YAPILDI

Saldırı sonrası bölgeye polis özel kuvvetleri sevk edilirken, halkın okul çevresinden uzak durması uyarısı yapıldı. Okul içinde ve çevresinde başka yaralı veya mağdur olup olmadığının kontrol edileceğini duyuran polis, olayın nedenine ve şüphelinin kimliğine ilişkin ise gün içinde açıklama yapacağını belirtti.