TGRT Haber
27°
Almanya'nın Rusya korkusu kesenin ağzını açtırttı! Savaştan afete her şey için eylem planları ayarlandı

Almanya, Rusya'dan gelebilecek muhtemel her türlü saldırılara ve doğal afetlere karşı sivil halkı koruma amacıyla eylem planlarını devreye almaya hazırlanıyor. Almanya hükümeti, hazırlanan eylem planına 10 milyar euro yatırım yapılacağını bildirirken, plana göre 4 yıl içinde yeni sığınakların oluşturulacağı, afet yardım araçlarının satın alınacağı, uyarı sistemlerinin güncelleneceği ve tatbikatlar yapılacağı ifade edildi.

Almanya'nın Rusya korkusu kesenin ağzını açtırttı! Savaştan afete her şey için eylem planları ayarlandı
, sonrası ve harcamalarını arttırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Rusya'dan gelecek muhtemel saldırılara karşı sivil halkı korumaya yönelik 1 milyon kişilik planı haziran ayında kamuoyuna yansıyan Almanya'nın, savaşlara, krizlere ve afetlere hazırlık eylem planı belli oldu.

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Almanya merkezli Bild Gazetesi'ne verdiği röportajda, ülkesinin koruma sisteminin genişletilmesi için 10 milyar euro yatırım yapacağını söyledi.

Alman Balan Dobrindt, 10 milyar euronun mevcut yasama döneminin sona ereceği 2029 yılına kadar dijital uyarı sistemleri, ek sığınaklar ve yaklaşık bin 500 afet yardım araçlarının finansmanında kullanılacağını bildirdi.

Almanya'nın Rusya korkusu kesenin ağzını açtırttı! Savaştan afete her şey için eylem planları ayarlandı

SİSTEMLER YENİLENECEK

İçişleri Bakanı Dobrindt'in verdiği bilgiye göre, federal hükümet, eyalet yönetimleri ve yerel belediyelerin eşgüdüm içinde hareketini sağlayacak mobil komuta merkezleri oluşturulacak.

Ülke genelinde aktif olmayan sirenler çalışır hale getirilirken, olmayan bölgelere yenileri yapılacak. Mobil erken uyarı sistemleri cep telefonları uygulamalarıyla uyumlu hale getirilerek, hızlı bir şekilde çalışması sağlanacak.

Arama ve kurtarma faaliyetleri için ağır ekipmanlar satın alınacak. Federal Teknik Yardım Ajansı (THW), sivil yardım kuruluşları ve Alman ordusunun katılımıyla ortak tatbikatları da yapılacak. Eylem planına göre ayrıca, yeni sığınaklar oluşturulacak, mevcut sığınaklar genişletilecek.

Almanya'nın Rusya korkusu kesenin ağzını açtırttı! Savaştan afete her şey için eylem planları ayarlandı

ULUSAL TATBİKAT 11 EYLÜL'DE

Almanya'nın kriz ve afetlere hazırlık kapsamında her yıl eylül ayında gerçekleştirdiği ulusal uyarı günü kapsamında 11 Eylül Perşembe günü yerel saatle 11.00'de sirenler bir dakikalık test alarmı için çalacak.

Tatbikat, halkın acil durumlara karşı hazırlıklı olmasını amaçlıyor. Ulusal uyarı günü kapsamında televizyonlar, radyolar aynı saatte uyarı bildirimi yayımlayacak, akıllı telefonlara bildirim gönderilecek.

Almanya'nın Rusya korkusu kesenin ağzını açtırttı! Savaştan afete her şey için eylem planları ayarlandı

SIĞINAK PLANI KAMUOYUNA YANSIMIŞTI

Halkın kriz anlarında doğru bilgiye hızlıca ulaşmasını sağlamak ve uyarı sistemlerinin işlevselliğini test etmeyi amaçlayan ulusal uyarı gününün geçmiş yıllardaki uygulamalarında, birçok aksaklıklar ortaya çıkmış, bazı bölgelerde sirenlerin çalışmadığı anlaşılmıştı.

Haziran ayında Almanya'nın Rusya'dan gelecek tehditler sonrası 1 milyon kişilik sığınak inşa etmeyi planladığı kamuoyuna yansımıştı. Ülke genelinde ise tamamı batıda olan ve yaklaşık 480 bin kişiye yetecek 579 kamusal sığınak bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Almanya'nın Rusya korkusu kesenin ağzını açtırttı! Savaştan afete her şey için eylem planları ayarlandı
