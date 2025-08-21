Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
30°
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Bakanlık harekete geçti! Tarlaya düşen tanımlanamayan cismin sırrı çözüldü

Polonya Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, düzenlediği basın toplantısında mısır tarlasına düşen gizemli cismin sırrını gün yüzüne çıkardı. Kosiniak-Kamysz, Osiny köyündeki mısır tarlasında patlayan yabancı maddenin kimliğini açıkladı.

Bakanlık harekete geçti! Tarlaya düşen tanımlanamayan cismin sırrı çözüldü
'da mısır tarlasında patlayan yabancı maddenin ne olduğuna dair sır perdesi sonunda aralandı. Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz basın toplantısı düzenledi.

Kosiniak-Kamysz toplantıda, dün yerel saatle 02.00 sıralarında Osiny köyünde bir mısır tarlasında patlayan yabancı maddenin Rus 'sı olduğunu açıkladı.

Bakanlık harekete geçti! Tarlaya düşen tanımlanamayan cismin sırrı çözüldü

İRAN YAPIMI SHADED İHA'SININ RUS VERSİYONU

Ukrayna sınırına 100 kilometre mesafede bulunan Lublin bölgesine bağlı köydeki patlama sonrasında görevlilerin derhal olay yerine intikal ettiğini belirten Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz yapılan incelemeler neticesinde yabancı maddenin yapımı Shaded İHA'sının Rus versiyonu olduğunu belirlediklerini aktardı.
Kosiniak-Kamysz, "Bir kez daha Rus tarafından provokasyonla, Rus İHA'sı ile karşı karşıyayız. Barış görüşmelerinin sürdüğü, 'nın NATO'nun güvenliğini tehdit eden, Ukrayna devletine karşı başlattığı savaşın sona ermesine ilişkin umudun olduğu anda Rusya provokasyona başvurmakta. Rusya'nın kritik anlardaki stratejisi stratejisidir, hibrit savaş halen devam etmektedir" dedi.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanı Yardımcısı Dariusz Malinowski ise yaptıkları değerlendirmeye göre söz konusu İHA'nın savaş başlığı taşımayan, kendi kendini imha başlığı taşıyan bir yem İHA'sı olduğunu söyledi. Söz konusu İHA'nın tespit edilmesinin çok güç olduğunu belirten Malinowski, İHA'nın Polonya radarlarına yakalanmamak için muhtemelen çok alçaktan uçtuğunu ifade etti.

Bakanlık harekete geçti! Tarlaya düşen tanımlanamayan cismin sırrı çözüldü

RUS FÜZESİ 2 POLONYALIYI ÖLDÜRMÜŞTÜ

Osiny köyünde meydana gelen patlama nedeniyle bazı evlerin camları kırılırken, yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi. 15 Kasım 2022 tarihinde de Ukrayna'nın Rusya'ya fırlattığı S-300 hava savunma füzesi rotasından çıkarak Polonya'nın güneydoğusundaki Przewodow köyüne düşmüş, olayda 2 Polonya vatandaşı hayatını kaybetmişti.

TGRT Haber
