Dünya
 | Berkay Alptekin

Beşiktaş'ın yeni kanadı valizlerini topladı, onayı bekliyor! İtalyanlar işi yokuşa sürüyor

Beşiktaş, sol kanat bölgesi için transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Avrupa'da transfer sezonunun sona ermesine kısa bir zaman kala Kartal, Sassuolo’nun 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunun menajeriyle İstanbul’da masaya oturacak.

Beşiktaş'ın yeni kanadı valizlerini topladı, onayı bekliyor! İtalyanlar işi yokuşa sürüyor
Yaz döneminin başından beri sol kanat eksikliğini gidermek isteyen , 3-4 farklı isimle aynı anda görüşüyor. Bu oyuncuların arasında öne çıkanlardan biri Armand Lauriente oldu.

İtalya temsilcisi 'da forma giyen 26 yaşındaki yıldızla yapılan görüşmelerde sona gelindi.

Futbolcu cephesi, Beşiktaş'ın şartlarına olumlu yaklaşırken, büyük ölçüde de anlaşma sağlandı.

Menajeri, son görüşmeler için İstanbul’a gelecek. Ancak Sassuolo’nun inadı sürerken bu durum, transferin sonuçlanmasını geciktiriyor.

Beşiktaş'ın yeni kanadı valizlerini topladı, onayı bekliyor! İtalyanlar işi yokuşa sürüyor

LAURIENTE 'HAZIR OL'DA BEKLİYOR

İtalyan kulübü, Lauriente için istediği 20 milyon Euro'da geri adım atmadı. Beşiktaş ise rakamı 15-16 milyon Euro seviyelerine inmesini istiyor.

Pazarlıklardaki sıkı tutumuyla bilinen Sassuolo, henüz bu talebe olumlu cevap vermedi.

Transfer döneminin Avrupa'da sonuna doğru yaklaşılırken Beşiktaş, pazarlıklarla indirimi alacağına inanıyor. Lauriente ise kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

#Futbol
#transfer
#beşiktaş
#serie a
#sassuolo
#Armand Lauriente
#Armand Lauriente
#Dünya
