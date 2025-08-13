Brezilya’da patlayıcı fabrikası havaya uçtu! Çok sayıda işçi kayıplara karıştı

Brezilya’nın güneyindeki Paran eyaletine bağlı Curitiba şehri yakınlarında yer alan bir patlayıcı fabrikası havaya uçtu. Acil servis tarafından yapılan açıklamada, henüz nedeni bilinmeyen şiddetli patlamada 3’ü kadın 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Patlamanın sabahın erken saatlerinde meydana geldiği ifade edilirken, patlamada 7 kişinin yaralandığı ve kayıp 9 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

KAYIPLARIN BULUNMASINA DAİR UMUT KALMADI

Panama Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kayıpların bulunmasına dair bir umut kalmadığı aktarıldı. Fabrikanın sahibi olan Enaex şirketi, patlamanın nedeninin araştırıldığını açıkladı. Öte yandan, bölge sakinlerinin patlamanın şiddetiyle uyandıklarını aktardığı kaydedildi.