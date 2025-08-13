Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Brezilya’da patlayıcı fabrikası havaya uçtu! Çok sayıda işçi kayıplara karıştı

Brezilya’nın Curitiba şehri yakınlarında bir patlayıcı fabrikasında sabahın erken saatlerinde patlama meydana geldi. Patlama sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybederken, kaybolan işçilerin bulunmasına dair umutların tükendiği aktarıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Brezilya’da patlayıcı fabrikası havaya uçtu! Çok sayıda işçi kayıplara karıştı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 14:24
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 14:28

’nın güneyindeki Paran eyaletine bağlı Curitiba şehri yakınlarında yer alan bir patlayıcı fabrikası havaya uçtu. Acil servis tarafından yapılan açıklamada, henüz nedeni bilinmeyen şiddetli patlamada 3’ü kadın 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Brezilya’da patlayıcı fabrikası havaya uçtu! Çok sayıda işçi kayıplara karıştı

Patlamanın sabahın erken saatlerinde meydana geldiği ifade edilirken, patlamada 7 kişinin yaralandığı ve kayıp 9 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Brezilya’da patlayıcı fabrikası havaya uçtu! Çok sayıda işçi kayıplara karıştı

KAYIPLARIN BULUNMASINA DAİR UMUT KALMADI

Panama Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kayıpların bulunmasına dair bir umut kalmadığı aktarıldı. Fabrikanın sahibi olan Enaex şirketi, patlamanın nedeninin araştırıldığını açıkladı. Öte yandan, bölge sakinlerinin patlamanın şiddetiyle uyandıklarını aktardığı kaydedildi.

Brezilya’da patlayıcı fabrikası havaya uçtu! Çok sayıda işçi kayıplara karıştı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'de şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var
Avusturya'da doğal gaz borusu havaya uçtu! Ölü ve yaralı var
ETİKETLER
#patlama
#yaralı
#ölüm
#brezilya
#kazaya
#fabrika
#Curitiba
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.