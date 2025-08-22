Çiftlikte gizemli ölüm! Çok sayıda kişinin cesedi çıktı

ABD'nin Colorado eyaletinde yaşanan bir olay ülkenin gündeminde yankı uyandırdı. Keenesburg kasabası yakınlarındaki bir süt çiftliğinde, altı kişinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Olay, Güneydoğu Weld İtfaiye Koruma Bölgesi tarafından doğrulanırken, bölge halkı paniğe kapıldı.

"KAZA OLABİLİR"

Ölümlerin kazara mı yoksa cinayet ya da toplu intihar mı olduğuna dair tartışmalar oluşurken, Weld County Şerif Ofisi Sözcüsü Melissa Chesmore, olayla alakalı yaptığı açıklamada, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını ve yaşanan şeyin bir kaza olduğunu düşündüklerini belirtti.

Polisin açıklamasında ölümlerin tam olarak nasıl gerçekleştiğine dair ise hiçbir ayrıntı paylaşılmadı. Yalnızca ölümlerle ilgili incelemeyi Colorado iş güvenliği düzenleyici kurumlarının sürdüreceği ifade edildi.