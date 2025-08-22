Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Çiftlikte gizemli ölüm! Çok sayıda kişinin cesedi çıktı

ABD'de bir çiftlikte çok sayıda kişinin cesedi bulundu. Bölge halkı olay karşısında paniğe kapılırken, olayın kaza mı cinayet mi olduğu merak konusu oldu. Polis

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çiftlikte gizemli ölüm! Çok sayıda kişinin cesedi çıktı
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 10:40

ABD'nin eyaletinde yaşanan bir olay ülkenin gündeminde yankı uyandırdı. Keenesburg kasabası yakınlarındaki bir süt çiftliğinde, altı kişinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Olay, Güneydoğu Weld İtfaiye Koruma Bölgesi tarafından doğrulanırken, bölge halkı paniğe kapıldı.

Çiftlikte gizemli ölüm! Çok sayıda kişinin cesedi çıktı

"KAZA OLABİLİR"

Ölümlerin kazara mı yoksa ya da toplu intihar mı olduğuna dair tartışmalar oluşurken, Weld County Şerif Ofisi Sözcüsü Melissa Chesmore, olayla alakalı yaptığı açıklamada, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını ve yaşanan şeyin bir olduğunu düşündüklerini belirtti.

Polisin açıklamasında ölümlerin tam olarak nasıl gerçekleştiğine dair ise hiçbir ayrıntı paylaşılmadı. Yalnızca ölümlerle ilgili incelemeyi Colorado iş güvenliği düzenleyici kurumlarının sürdüreceği ifade edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mumya cesetlerin sayısı arttı: Ailelere külleri yerine başka madde verildi
ETİKETLER
#kaza
#ölüm
#cinayet
#colorado
#Su Çiftliği
#İş Güvenliği
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.