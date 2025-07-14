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 | Murat Makas

Çin'in yeni keşfi küresel dengeleri değiştirecek

Çin'in Hunan Eyaleti'nde tespit edilen 490 milyon tonluk yeni lityum rezervi, Çin'in batarya tedarik zincirindeki gücünü daha da pekiştiriyor. Bu gelişme, dünya genelinde kritik hammadde yarışını yeniden şekillendirebilir.

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Çin'in yeni keşfi küresel dengeleri değiştirecek
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 09:43

, elektrikli araçlardan savunma sanayiine kadar pek çok sektörde kritik öneme sahip lityumda dev bir keşfe imza attı. Ülkenin orta kesiminde, Hunan Eyaleti'ndeki Jijiaoshan maden sahasında yaklaşık 490 milyon tonluk sert kaya lityum rezervi bulundu.

BATARYA TEDARİK ZİNCİRİNDE YENİ BİR GÜÇ ARTIŞI

Devlet televizyonu CCTV'nin aktardığına göre, bu keşif uzun süren jeolojik araştırmalar ve gelişmiş görüntüleme teknolojileri sayesinde ortaya çıkarıldı. Granit yapısına sahip rezerv, madencilik açısından oldukça avantajlı. Çünkü tuzlu su bazlı rezervlere kıyasla hem daha hızlı işlenebiliyor hem de yatırım maliyetleri daha düşük.

Çin'in yeni keşfi küresel dengeleri değiştirecek

SADECE LİTYUM DEĞİL: RUBİDYUM, TUNGSTEN, KALAY…

Keşfedilen sahada yalnızca lityum değil, ticari değeri yüksek rubidyum, tungsten ve kalay gibi elementlerin de bulunduğu bildiriliyor. Bu yan ürünler, maden sahasının ekonomik cazibesini daha da artırıyor.

ÇİN'İN KÜRESEL PAYI YÜKSELİYOR

Bu yeni rezervle birlikte Çin'in küresel lityum rezervlerindeki payı %16,5'e ulaştı. Bu oranla Şili'nin ardından ikinci sıraya yerleşen Çin, asıl gücünü ise rafinaj kapasitesinden alıyor. Ülke, dünyadaki lityum rafinajının %70'inden fazlasını tek başına gerçekleştiriyor.

Çin'in yeni keşfi küresel dengeleri değiştirecek

GÖZLER TİBET KUŞAĞINDA

Öte yandan Tibet'e kadar uzanan 2.800 kilometrelik spodümen kuşağında yapılan araştırmalar, yaklaşık 30 milyon tonluk ek bir rezervin sinyallerini veriyor. Bu da Çin'in toplam lityum varlığının önümüzdeki yıllarda çok daha yukarılara çıkabileceğini gösteriyor.

TALEP İKİYE KATLANACAK

Elektrikli araç bataryaları başta olmak üzere, mobil teknolojilerden enerji depolamaya ve savunma sanayiine kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan lityuma yönelik talep giderek artıyor. Çin, bugün dünya genelindeki elektrikli araçların %60'ından fazlasına ev sahipliği yapıyor. 2030'a kadar ise ülkenin lityum talebinin iki katına çıkması bekleniyor.

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ETİKETLER
#çin
#elektrikli araçlar
#Lityum
#Maden Keşfi
#Batarya Tedarik Zinciri
#Dünya
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