Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Cumhurbaşkanı Tokayev Kazakistan’ın dijital gelecek vizyonunu açıkladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, Ulusa Sesleniş konuşmasında dijital dönüşüm ağırlıklı reform programıyla ilgili bilgi verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Tokayev Kazakistan’ın dijital gelecek vizyonunu açıkladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 18:13
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 18:17

Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, bugün gerçekleştirdiği geleneksel Ulusa Sesleniş konuşmasında “Yapay Zekâ Çağında Kazakistan: Temel Görevler ve Yoluyla Çözümleri” başlıklı kapsamlı reform programını kamuoyuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı, konuşmasında dijital dönüşüm, yatırım modernizasyonu, küresel bağlantısallık ve kurumsal yenilenmeyi içeren iddialı bir vizyon sundu.

KAZAKİSTAN'A YAPAY ZEKA ÇAĞINDA LİDER OLMA HEDEFİ

Konuşmasının merkezinde, Kazakistan’ın yapay zekâ çağında lider olma kararlılığı yer aldı. Tokayev, Yapay Zekâ ve Dijital Kalkınma Bakanlığı kurulacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Tokayev Kazakistan’ın dijital gelecek vizyonunu açıkladı

Başbakan Yardımcısı seviyesinde bir uzman tarafından yönetilecek bu yeni kurum, Kazakistan’ı üç yıl içinde tam anlamıyla dijital bir ülke haline getirmeyi hedefleyecek. Ayrıca Yapay zekâ, büyük veri ve platform ekonomisini kapsayan Dijital Kanun’un hızla kabul edilmesi talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı, finansal inovasyonlara da değinerek, stratejik bir kripto rezervi oluşturmak üzere Devlet Dijital Varlık Fonu kurulacağını ve yıl sonuna kadar yeni bir Bankacılık Kanunu kabul edilerek fintech sektörünün güçlendirileceğini açıkladı.

Tokayev, yatırım sisteminde aşırı bürokrasinin verimliliği zayıflattığını belirterek, yeni bir yatırım çekim modeli geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda Bölgesel Yatırım Çekiciliği Endeksi oluşturulacağını ve Başbakan’ın süreci bizzat denetleyeceğini ifade etti.

Ulaştırma ve lojistik alanında da önemli projeler açıklandı. Doğu-Batı koridorunun stratejik parçası olan Dostyk–Moyıntı çift hatlı demiryolunun tamamlanmak üzere olduğunu belirten Tokayev, Ekim ayına kadar özel sektörün eşit erişimini sağlayacak Akıllı Yük Dijital Gümrük ve Lojistik Platformu’nun hayata geçirilmesi talimatını verdi.

Ayrıca, Kazakistan’ın Avrasya’nın önde gelen hava taşımacılığı merkezi olma hedefi doğrultusunda ulusal bir kargo havayolu şirketi kurulacağını duyurdu.

ÇİN, TÜRKİYE VE ORTA ASYA ÜLKELERİ, AB VE ABD İŞ BİRLİKLERİNİN ÖNEMİ

Dış politikada ise Kazakistan’ın çok yönlü diplomasi yaklaşımını yineleyen Tokayev, ABD–Rusya görüşmeleri ve Azerbaycan–Ermenistan barış sürecindeki olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Çin, , Orta Asya ülkeleri, Avrupa Birliği ve ABD ile iş birliğinin önemine değindi. Ayrıca BM Güvenlik Konseyi reformu çağrısını yineleyerek, bu konuda Kazakistan’ın görüşlerini BM Genel Kurulu’nda paylaşacağını söyledi.

Tokayev ayrıca 2027’de halkoyuna sunulacak tek meclisli parlamentoya geçiş önerisini dile getirdi. Bu sürecin şeffaf ve istişareye dayalı yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Ulusal öncelikler arasında; Alatau Şehri’ne özel statü verilmesi, yıl sonuna kadar Yeni İmar Kanunu’nun kabulü, dijital arazi kaynakları haritasının oluşturulması, gıda güvenliği ve su yönetimi stratejileri, Aral Denizi’nin restorasyonu ve Hazar Denizi’nin korunması gibi konular da yer aldı.

"HER TÜRLÜ SINAVI BAŞARIYLA GEÇERİZ"

Sosyal politikalar bağlamında Tokayev; sosyal yardım sisteminin reformu, emekliliklerin güçlendirilmesi, sağlık hizmetlerinin genişletilmesi ve finansal okuryazarlığın artırılmasına yönelik adımları duyurdu.

Ayrıca genç neslin yapay zekâ çağına hazırlanması amacıyla, okul müfredatına yapay zekâ entegrasyonu ve kırsal bölgelerde dijital eğitimin yaygınlaştırılması programlarını açıkladı.

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Tokayev, hukuk, düzen ve vatanseverlik ilkelerinin Kazakistan’ın küresel değişim sürecinde yol gösterici olacağını vurguladı:

“Halkımız birlik içinde ve iç istikrar sağlam oldukça, tüm zorlukların üstesinden gelir ve her türlü sınavı başarıyla geçeriz.”

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail ordusu Katar'ın başkentini vurdu! Hedefte Hamas'ın üst düzey yöneticileri vardı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail'den Suriye'ye saldırı! En kritik nokta hedef alındı
ETİKETLER
#Ekonomi
#Teknoloji
#Türkiye
#yapay zeka
#dijital dönüşüm
#kazakistan
#China
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.