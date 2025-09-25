Dünyanın en güçlü hava filoları belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu

Birçok ülke artan bölgesel gerilimler sebebiyle savunma sanayisine yatırım yaparken hava gücünü katlıyor. Ülkeler 4. nesil savaş uçakları alışverişini devam ettiriyor ve yerli 5. Nesil ve 6. Nesil projeler de tanıtılıyor. Dünyanın en güçlü en fazla savaş uçağı olan ülkeler merak ediliyor.

TÜRKİYE HAVA GÜCÜNÜ KATLIYOR

Uluslararası askeri güç endekslerinin yaptığı araştırmada dünyada en fazla savaş uçağına sahip ülkeler belli oldu. Türkiye listeye damgasını vurdu. Son zamanlarda Türkiye’nin KAAN projesi başta olmak üzere F-16 filosunu yenilemek istemesi ve Eurofighter savaş uçaklarına talip olması hava gücünde yeni gelişmeleri beraberinde getiriyor.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA FİLOLARI

Global Fire Power’ın değerlendirmesinde ise kara ve deniz unsurlarıyla birlikte toplam 1083 hava aracıyla Türkiye, NATO'nun da en güçlü hava kuvvetlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. İşte yapılan araştırmalar sonrası dünyanın en güçlü hava filoları…

24. Polonya: 479 uçak

25. İspanya: 461 uçak

23. Tayland: 493 uçak

22. Brezilya: 513 uçak

21. Birleşik Arap Emirlikleri: 551 uçak

20. İran: 551 uçak

19. Yunanistan: 558 uçak

18. Almanya: 584 uçak

17. Cezayir: 608 uçak

16. İsrail: 611 uçak

15. Birleşik Krallık: 631 uçak

14. İtalya: 729 uçak

13. Tayvan: 761 uçak

12. Kuzey Kore: 861 uçak

11. Suudi Arabistan: 917 uçak

10. Fransa: 976 uçak

9. Türkiye: 1.083 uçak

8. Mısır: 1.093 uçak

7. Pakistan: 1.399 uçak

6. Japonya: 1.443 uçak

5. Güney Kore: 1.592 uçak

4. Hindistan: 2.229 uçak

3. Çin: 3.309 uçak

2. Rusya: 4.292 uçak

1. ABD: 13.043 uçak