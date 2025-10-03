Menü Kapat
22°
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Fas yangın yerine döndü! Protestolar şiddete dönüştü: Ölü ve yaralılar var

Fas'ta gençlerin öncülüğünde başlayan protestolar şiddet olaylarına dönüştü. 6 gündür devam eden protestolarda 3 kişi hayatını kaybetti, 589'u güvenlik güçlerinden olmak üzere 640 kişi yaralandı. Gençler, Fas Kralı VI. Muhammed'e "hükümeti görevden al" çağrısı yaptı.

03.10.2025
03.10.2025
saat ikonu 16:31

'ta protestolar, olaylarına dönüştü. Daha iyi ve hizmeti talepleriyle sokağa çıkanlar 6 gündür Fas sokaklarını yangın yerine çevirdi. Şiddet olaylarına dönüşen protestolarda bazı binalar yağmalandı, araçlar ateşe verildi.

Fas yangın yerine döndü! Protestolar şiddete dönüştü: Ölü ve yaralılar var

Fas İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre güvenlik güçleri, çarşamba günü Agadir şehrinin güneyindeki Lqliaa'da bir karakola saldırıp mühimmat çalmaya çalışan bıçaklı 3 genci vurarak öldürdü.

Fas yangın yerine döndü! Protestolar şiddete dönüştü: Ölü ve yaralılar var

Protestolar sırasında 589'u güvenlik güçleri olmak üzere 640 kişi yaralandı, 400'den fazla kişi gözaltına alındı. Ayrıca 80 kamu binası ve özel işletme tahrip edildi, 413 kolluk kuvveti aracı ve 195 özel araç hasar gördü.

Fas yangın yerine döndü! Protestolar şiddete dönüştü: Ölü ve yaralılar var

BAŞBAKAN'DAN DİYALOG ÇAĞRISI

Fas Başbakanı Aziz Akhannouch protestoların başlangıcından bu yana perşembe akşamı yaptığı ilk konuşmada, şiddet olaylarını sona erdirmek ve gençlerin taleplerini karşılamak için diyaloğa açık olduğunu ifade etti.

Fas yangın yerine döndü! Protestolar şiddete dönüştü: Ölü ve yaralılar var

Akhannouch, "Ülkemizin karşı karşıya olduğu çeşitli sorunlarla başa çıkmanın tek yolu diyaloğa dayalı yaklaşımdır" dedi.

Fas yangın yerine döndü! Protestolar şiddete dönüştü: Ölü ve yaralılar var

FAS KRALI'NA 'HÜKÜMETİ GÖREVDEN AL' ÇAĞRISI

"GenZ 212" adlı grubundan bugün yapılan açıklamada, Fas Kralı VI. Muhammed'e hükümeti görevden alma çağrısında bulunuldu. Açıklamada, "Faslıların anayasal haklarını koruma ve toplumsal taleplerine yanıt verme konusundaki başarısızlığı nedeniyle mevcut hükümetin görevden alınmasını talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Fas yangın yerine döndü! Protestolar şiddete dönüştü: Ölü ve yaralılar var

FAS'TA GENÇLER NE İSTİYOR?

Gençler, 2030 Dünya Kupası hazırlıklarına milyarlarca dolarlık yatırım aktığını, birçok okul ve hastanenin ise bütçe azlığı nedeniyle kötü durumda olduğunu belirtiyor.

Fas yangın yerine döndü! Protestolar şiddete dönüştü: Ölü ve yaralılar var

Ülke genelinde inşa edilen veya yenilenen stadyumları işaret eden protestocular, "Stadyumlar burada, ama hastaneler nerede?" şeklinde sloganları atıyor. Agadir'deki bir kamu hastanesinde doğum sırasında 8 kadının hayatını kaybetmesi, ülkede sağlık sisteminin çöktüğünün işareti olarak görüldü ve protestoların fitilini ateşledi.

ETİKETLER
#Sağlık
#Eğitim
#şiddet
#protesto
#fas
#Diyalog
#Kral Vi. Muhammed
#Dünya
