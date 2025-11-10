Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

İki kişiyi öldürdü, ifadesinden 'hamam böceklerinden mesaj aldım' diyerek anlattı

ABD'nin New Mexico eyaletinde Alexis Hernandez isimli kişi iki kişiyi öldürdü. Hernandez, yakalandığında ise polise verdiği ifade de ilginç açıklamalar yaptı. 'Hamam böceği aracılığıyla gönderilen mesajda cinayet işlemesi gerektiği' iletildiğini anlattı.

İki kişiyi öldürdü, ifadesinden 'hamam böceklerinden mesaj aldım' diyerek anlattı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2025
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
10.11.2025
saat ikonu 15:13

'nin eyaletinde 25 yaşındaki Alexis Hernandez, bir evde iki kişiyi öldürdü. Cinayetlerin ardından yakalanan Hernandez, ifadesinde, ölüm emrini hamam böceklerinden aldığını öne sürdü. 'Hamam böceği' aracılığıyla aldığı şifreli mesajda kendisine işlemesinin söylendiğini öne sürdü.

İki kişiyi öldürdü, ifadesinden 'hamam böceklerinden mesaj aldım' diyerek anlattı

HAVALANDIRMADAN SESLER DUYDUM

Yetkililer, cinayet işlenen evde iki küçük çocuğun da olduğunu, onların sağ kurtulduğunu açıkladı. NBC News'in haberine göre, Hernandez, evdeki iki kişiyi öldürmezse kendisinin öleceğine dair bir mesaj aldığını bu mesajı da havalandırma sisteminden gelen seslerden duyduğunu söyledi.

İki kişiyi öldürdü, ifadesinden 'hamam böceklerinden mesaj aldım' diyerek anlattı

''BEN GÖREVİMİ YERİNE GETİRDİM''

Polis, Hernandez'in cinayetleri, Glock marka tabancayla işlediğini, kapıyı açtığında ise ''İçeride iki ceset var, ben görevimi yerine getirdim" dedi.

Evde yapılan incelemede, cesetlerden birinin salonda silahla vurulmuş olduğunu, diğerinin ise bıçaklanmış olduğunu açıkladı. Cinayete kurban gidenlerden biri Hernandez'in ev sahibi diğeri ise eski bir arkadaşıydı.

Deniz Piyadeleri'nden olduğunu söyleyen Hernandez ayrıca son zamanlarda takip edildiğine ve evine yerleştirildiğine inandığını da söyledi.

