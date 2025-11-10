İki kişiyi öldürdü, ifadesinden 'hamam böceklerinden mesaj aldım' diyerek anlattı

ABD'nin New Mexico eyaletinde 25 yaşındaki Alexis Hernandez, bir evde iki kişiyi öldürdü. Cinayetlerin ardından yakalanan Hernandez, ifadesinde, ölüm emrini hamam böceklerinden aldığını öne sürdü. 'Hamam böceği' aracılığıyla aldığı şifreli mesajda kendisine cinayet işlemesinin söylendiğini öne sürdü.

HAVALANDIRMADAN SESLER DUYDUM

Yetkililer, cinayet işlenen evde iki küçük çocuğun da olduğunu, onların sağ kurtulduğunu açıkladı. NBC News'in haberine göre, Hernandez, evdeki iki kişiyi öldürmezse kendisinin öleceğine dair bir mesaj aldığını bu mesajı da havalandırma sisteminden gelen seslerden duyduğunu söyledi.

''BEN GÖREVİMİ YERİNE GETİRDİM''

Polis, Hernandez'in cinayetleri, Glock marka tabancayla işlediğini, kapıyı açtığında ise ''İçeride iki ceset var, ben görevimi yerine getirdim" dedi.

Evde yapılan incelemede, cesetlerden birinin salonda silahla vurulmuş olduğunu, diğerinin ise bıçaklanmış olduğunu açıkladı. Cinayete kurban gidenlerden biri Hernandez'in ev sahibi diğeri ise eski bir arkadaşıydı.

Deniz Piyadeleri'nden olduğunu söyleyen Hernandez ayrıca son zamanlarda takip edildiğine ve evine gizli kamera yerleştirildiğine inandığını da söyledi.