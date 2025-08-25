İngiltere'de helikopter kazası: Tarlaya düştü

İngiltere'nin Wight Adası'nda helikopter kazası meydana geldi. Bir helikopterin tarlaya düştüğü bildirildi. Hampshire ve Wight Adası Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yerel saatle 09.24'te Ventnor kasabası yakınlarında bir helikopterin düştüğüne dair ihbar geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Olay yerinde çok sayıda acil servis aracı bulunduğu için yol kapalıdır. Bu nedenle lütfen şu anda bu bölgeden uzak durun" denildi.

Helikopterde kaç kişinin bulunduğu veya herhangi bir yaralanma olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.