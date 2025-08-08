İran'da tren faciası! Çok sayıda yaralı var

İran'ın güneyinde yer alan Kirman eyaletinde bir yolcu treni raydan çıktı. Yaşanan faciayla ilgili Kızılay Arama Kurtarma Teşkilatı Başkanı Babek Mahmudi açıklamalarda bulundu.

Mahmudi yaptığı açıklamada, "Kerman-Zarand demiryolu hattında bir trenin raydan çıkması sonucu 30 kişi yaralandı" ifadelerine yer verdi.

Ulusal Demiryolları Kurumundan yapılan açıklamada ise teknik personelin ve kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle yolcuların trenden güvenli bir şekilde indirildiği aktarıldı. Öte yandan trenin raydan çıkma nedeni henüz bilinmiyor.

TREN KAZALARI İRAN'DA SIK SIK YAŞANIYOR

İran'da sık sık tren kazaları meydana gelirken, çoğunlukla can kaybı yaşanmıyor. Haziran 2022'de Tabas kenti yakınlarında bir trenin rayların kenarındaki ekskavatöre çarpması sonucu 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin kuzeyinde 2016 yılında ise iki tren çarpışarak alev almış, 44 kişi yaşamını yitirmişti.