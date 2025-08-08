Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
27°
Dünya
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

İran'da tren faciası! Çok sayıda yaralı var

İran'ın güneyindeki Kirman eyaletinde raydan çıkan bir tren faciaya yol açtı. Yaşanan kaza sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralanırken, can kaybı olmadığı belirtildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.08.2025
14:02
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
14:02

'ın güneyinde yer alan eyaletinde bir yolcu treni raydan çıktı. Yaşanan faciayla ilgili Kızılay Arama Kurtarma Teşkilatı Başkanı Babek Mahmudi açıklamalarda bulundu.

Mahmudi yaptığı açıklamada, "Kerman-Zarand demiryolu hattında bir trenin raydan çıkması sonucu 30 kişi yaralandı" ifadelerine yer verdi.

Ulusal Demiryolları Kurumundan yapılan açıklamada ise teknik personelin ve kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle yolcuların trenden güvenli bir şekilde indirildiği aktarıldı. Öte yandan trenin nedeni henüz bilinmiyor.

İran'da tren faciası! Çok sayıda yaralı var

TREN KAZALARI İRAN'DA SIK SIK YAŞANIYOR

İran'da sık sık tren kazaları meydana gelirken, çoğunlukla can kaybı yaşanmıyor. Haziran 2022'de Tabas kenti yakınlarında bir trenin rayların kenarındaki ekskavatöre çarpması sonucu 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin kuzeyinde 2016 yılında ise iki tren çarpışarak alev almış, 44 kişi yaşamını yitirmişti.

TGRT Haber
