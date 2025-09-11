Menü Kapat
Editor
 Berkay Alptekin

İsrail basınından şok iddia: 'İsrail, Türkiye'ye saldırma planları kurdu'

İsrail basınında çıkan haberlere göre, Netanyahu hükümetinin, Türkiye'de birçok Hamas liderinin ikamet ettiğini ileri sürerek Türkiye'de operasyon kararı aldı. Ancak İsrail yönetimi aldığı saldırı kararından son anda vazgeçerek hedefi Katar’a çevirdi.

KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
11.09.2025
14:31
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
14:50

basınında çıkan ve Mısır ile İsrailli kaynaklara dayandırılan habere göre, "İsrail'in birçok liderinin de ikamet ettiği 'de operasyon düzenlemek için" planlar kurduğu ileri sürüldü. Ancak bu planlardan son anda vazgeçilerek 'ın başkenti Doha'ya saldırı emri verildi.

İsrail merkezli gazete Times of Israel ve İsrail Devlet yayımcısı KAN'ın haberine göre hükümeti, NATO üyesi olması nedeniyle Trump yönetiminin Türkiye'den farklı olarak Katar ile bu sorunu halledebileceği inancıyla Katar'a saldırı düzenlemeye daha sıcak baktığı belirtildi.

İsrail basınından şok iddia: 'İsrail, Türkiye'ye saldırma planları kurdu'

TÜRKİYE'DE HEDEFİN NERESİ OLDUĞU BİLİNMİYOR

Haberde Türkiye'de planlanan operasyonun ne zaman yapılacağı, nerenin hedef alınacağı hakkında bilgi verilmedi.

