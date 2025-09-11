İsrail basınından şok iddia: 'İsrail, Türkiye'ye saldırma planları kurdu'

İsrail basınında çıkan ve Mısır ile İsrailli kaynaklara dayandırılan habere göre, "İsrail'in birçok Hamas liderinin de ikamet ettiği Türkiye'de operasyon düzenlemek için" planlar kurduğu ileri sürüldü. Ancak bu planlardan son anda vazgeçilerek Katar'ın başkenti Doha'ya saldırı emri verildi.

İsrail merkezli gazete Times of Israel ve İsrail Devlet yayımcısı KAN'ın haberine göre Netanyahu hükümeti, NATO üyesi olması nedeniyle Trump yönetiminin Türkiye'den farklı olarak Katar ile bu sorunu halledebileceği inancıyla Katar'a saldırı düzenlemeye daha sıcak baktığı belirtildi.

TÜRKİYE'DE HEDEFİN NERESİ OLDUĞU BİLİNMİYOR

Haberde Türkiye'de planlanan operasyonun ne zaman yapılacağı, nerenin hedef alınacağı hakkında bilgi verilmedi.