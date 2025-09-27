İsrail, Gazze'de sivilleri hedef aldı! Çok sayıda ölü var

İsrail, Gazze Şeridi'nde katliamlarını sürdürüyor. Bir kez daha yoğun hava saldırılarıyla sivilleri hedef aldı. Filistinli kaynaklar, İsrail'e ait savaş uçaklarının bu sabah Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarında gerçekleştirdiği saldırılarda 25'i Gazze şehrinde olmak üzere 44 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Açıklamada, Gazze şehrinde bir aileye ait evin vurulduğu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise evin enkazında olduğu aktarıldı. Kaynaklar ayrıca, El-Şati Mülteci Kampı yakınlarındaki bir evin de hedef alındığını ve 4 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kaynaklar İsrail savaş uçaklarının Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırısında da 9 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, Al-Zawayda bölgesine yönelik saldırıda da 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

CAN KAYIPLARININ ARTMASI BEKLENİYOR

İsrail'in saldırılardan etkilenenler Gazze'deki Şifa Hastanesi başta olmak üzere bölgedeki hastanelere sevk edilirken, sağlık ve sivil savunma ekipleri hayatını kaybeden ve yaralananlara ulaşmak için çalışmaların devam ettiğini aktardı. Yetkililer, can kaybının artmasının beklendiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 65 bin 549 kişinin hayatını kaybettiği, 167 bin 518 kişinin ise yaralandığı aktarılmıştı.