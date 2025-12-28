Lav fıskiyeleri 400 metreye ulaştı! Etna Yanardağı nedeniyle kırmızı alarm

İtalya’nın Katanya kentinde Etna Yanardağı’nın patlamasıyla birlikte yoğun duman yükselirken, 400 metreye ulaşan lav fıskiyeleri ve kalın bir kül sütunu oluştu. Voragine Krateri’nin doğu yamacında yeni bacalar açılırken, volkanik faaliyet devam ediyor. Olası değişimler ve kül emisyonları nedeniyle Katanya Uluslararası Havalimanı kırmızı alarm durumunu sürdürüyor.