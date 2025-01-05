İstanbul için de gündemdeydi! Manhattan'a girmek 9 dolar oldu

05 Ocak 2025 10:45 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 10:47

ABD'de New York City, Manhattan'ın belirli bölgelerine araç girişini yoğun saatlerde ücretli hale getirdi. Bu uygulamayla trafiğin azalması ve toplu taşıma için gelir sağlanması amaçlanıyor. Öte yandan sistemi destekleyenler de var eleştirenler de.

Kadıköy ve Eminönü gibi yoğun noktalara araç girişinin ücretli olması planını ABD uyguladı. New York​ City'de uzun süredir ertelenen trafik ücreti uygulaması, sonunda bu Pazar hayata geçiyor. Ancak bu yeni sistemin geleceği hâlâ belirsiz.

Manhattan​'ın belirli bölgelerine giren araçlar, yoğun saatlerde 9 dolar ücret ödeyecek. Bu sistem, Londra, Stockholm ve Singapur'daki benzer uygulamalardan esinlenerek, dünyanın en yoğun trafiğini azaltmayı hedefliyor. ABD'de bir ilk olan bu uygulama, New York'un toplu taşıma sistemine 15 milyar dolarlık kaynak sağlayacak. Bu gelir, metro ve tren hatlarının modernizasyonunda kullanılacak.

MTA​ (Metropolitan Taşımacılık İdaresi) CEO'su Janno Lieber, "Bu sistemle, trafiğin kentimize ve halkımıza verdiği zararı azaltmayı hedefliyoruz. Bu sadece zaman ve para tasarrufu değil, aynı zamanda halk sağlığı açısından da bir kazanım," dedi.

YILLAR SÜREN TARTIŞMALAR VE HUKUKİ SÜREÇLER

Bu karar, yıllar süren siyasi tartışmalar ve hukuki engellerin ardından geldi. Komşu eyalet New Jersey, son dakika girişimiyle bu uygulamayı durdurmaya çalışsa da mahkemeler bu talebi reddetti. New Jersey Valisi Phil Murphy'nin sözcüsü, "Bu adaletsiz ve popüler olmayan plana karşı mücadelemizi sürdüreceğiz," açıklamasını yaptı.

HALK NE DÜŞÜNÜYOR?

Bu yeni sistem, şehir sakinlerini ikiye böldü. Toplu taşıma savunucuları ve çevre örgütleri uygulamayı desteklerken, bazı iş çevreleri ve siyasiler küçük işletmelerin zarar görebileceği endişesini taşıyor. New Jerseyli Kongre Üyesi Josh Gottheimer, "Manhattan'ın güneyinde daha az araba olabilir, ama New Jersey ve dış mahallelerde yaşayan halk ne olacak?" diyerek eleştirilerini dile getirdi.

KİM NE KADAR ÖDEYECEK?

Özel araçlar: Yoğun saatlerde giriş ücreti 9 dolar.

Yoğun saatlerde giriş ücreti 9 dolar. Küçük kamyonlar: 14,40 dolar.

14,40 dolar. Uber ve Lyft gibi araçlar: Her yolculuk için 1,50 dolar.

Her yolculuk için 1,50 dolar. Taksiler: 0,75 dolar ek ücret.

Düşük gelirli sürücüler, bölge sakinleri ve engelli bireyler için indirimler ve muafiyetler uygulanacak.

UZUN VADELİ PLANLAR

2028'de ücretlerin 12 dolara, 2031'de ise 15 dolara çıkması bekleniyor. Eğer uygulama başarısız olursa, MTA'nın 50 milyar dolarlık bütçe açığı oluşabilir. Bu da altyapı projelerinin rafa kalkmasına neden olabilir.

New York halkı bu yeni düzenlemeye hazırlanırken, trafiğin azalması ve toplu taşımanın iyileşmesi umut ediliyor. Ancak sistemin ekonomik etkileri ve adil olup olmadığı tartışılmaya devam edecek gibi görünüyor.