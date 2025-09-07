Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
27°
Dünya
Editor
 | Berkay Alptekin

Japonya Başbakanı İşiba istifa kararı aldı

Son dakika haberi: Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, parti üyelerinin yeni bir lider isteği üzerine görevden ayrılma kararı aldı. Böylece partisini tekrar bir seçime götürecek olan İşiba, bu kararını partide bölünmenin önüne geçmek amacıyla aldığını bildirdi.

Japonya Başbakanı İşiba istifa kararı aldı
Berkay Alptekin
07.09.2025
07.09.2025
'nın yerel basınında yer alan haberlere göre Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, partisindeki yeni liderlik yarışı talepleri üzerine kararı aldı.

NHK, bu adımın parti içi bölünmeyi önlemek amacıyla atıldığını aktarırken, Asahi Shimbun gazetesi ise ’ın artan istifa çağrılarına karşı koyamadığını yazdı.

Başbakanlık ofisi ise konuya dair resmi bir açıklama yapmadı.

Japonya Başbakanı İşiba istifa kararı aldı

MECLİS SEÇİMİNDE YENİDEN BAŞBAKAN OLMUŞTU

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) lideri İşiba Şigeru, eylül sonu parti liderliğini üstlenmiş ve 1 Ekim'deki meclis seçimlerinde Japonya'nın 102. Başbakanı seçilmişti.

Şigeru, 27 Ekim'de yapılan erken seçim öncesi Temsilciler Meclisini feshetmiş; Kasım ayında ise mecliste yapılan seçimde yeniden başbakan olmuştu.

ETİKETLER
#japonya
#istifa
#başbakan
#İşiba Şigeru
#Liberal Demokrat Parti
#Ldp
#Dünya
TGRT Haber
