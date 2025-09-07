Japonya Başbakanı İşiba istifa kararı aldı

Japonya'nın yerel basınında yer alan haberlere göre Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, partisindeki yeni liderlik yarışı talepleri üzerine istifa kararı aldı.

NHK, bu adımın parti içi bölünmeyi önlemek amacıyla atıldığını aktarırken, Asahi Shimbun gazetesi ise Başbakan’ın artan istifa çağrılarına karşı koyamadığını yazdı.

Başbakanlık ofisi ise konuya dair resmi bir açıklama yapmadı.

MECLİS SEÇİMİNDE YENİDEN BAŞBAKAN OLMUŞTU

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) lideri İşiba Şigeru, eylül sonu parti liderliğini üstlenmiş ve 1 Ekim'deki meclis seçimlerinde Japonya'nın 102. Başbakanı seçilmişti.

Şigeru, 27 Ekim'de yapılan erken seçim öncesi Temsilciler Meclisini feshetmiş; Kasım ayında ise mecliste yapılan seçimde yeniden başbakan olmuştu.