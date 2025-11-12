Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Kayıp Türk kızı İtalya'da bulundu! Kaçırılma şüphesiyle gözaltılar var

Fransa'da kayıplara karışan Türk kızı Ezel Kara, İtalya'da bulundu. Kara ailesi, kızlarının bulunması için sosyal medyayı kullanmıştı, iyi haberi de buradan duyurdu.

Kayıp Türk kızı İtalya'da bulundu! Kaçırılma şüphesiyle gözaltılar var
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2025
11:54
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
11:54

'nın şehrinde 4 Kasım tarihinde okula gitmek için evden çıkan Ezel Kara bir daha eve dönmedi. Ailesi sosyal medyada seferberlik çağrısı yaptı ve sosyal medya paylaşımının ne kadar çok kişiye ulaşırsa kızlarının o kadar çabuk bulanabileceğini belirtti.

Kayıp Türk kızı İtalya'da bulundu! Kaçırılma şüphesiyle gözaltılar var

15 yaşındaki Ezel Kara'nın kaybolmasının ardından Fransız ve İtalyan güvenlik birimlerinin koordineli çalıştı. Genç kız, 'nın başkenti 'da bulundu ve tarafından korumaya alındı. Annesi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kızım bulundu, çok şükür!” ifadeleriyle sevincini dile getirdi.

Kayıp Türk kızı İtalya'da bulundu! Kaçırılma şüphesiyle gözaltılar var

Polis, olayla ilgili olarak şüphesiyle bazı kişilerin gözaltına alındığı bildirildi. Ezel’in babasının, kızını almak üzere Roma’ya doğru yola çıktığı öğrenildi.

Fransız ve İtalyan makamlarının, olayın detaylarını aydınlatmak amacıyla ortak soruşturma yürüttüğü açıklandı. Yetkililer, genç kızın sağlık durumunun iyi olduğunu ve güvenli bir ortamda bulunduğunu bildirdi.

