Kongo'da tekne faciası: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), bulunan Mai-Ndombe Gölü’nün Inongo bölgesinde yük ve yolcu taşıyan tekne alabora oldu. Teknedeki yolcu sayısı tam olarak bilinmezken, şu ana kadar 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 82 kişi kurtarıldı.
Bölgede ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Tropikal iklimi nedeniyle geniş ormanlık alanlar ile çok sayıda nehir ve göle sahip ülkede, büyük şehirler dışında kara yolu ağı bulunmuyor.
Halk, ulaşım için Kongo Havzası'ndaki nehirleri ve gölleri tercih ediyor ancak eski ve bakımsız teknelerin aşırı yüklü şekilde kullanılması sık sık ölümlü kazalara neden oluyor.