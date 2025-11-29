Kongo'da tekne faciası: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), bulunan Mai-Ndombe Gölü’nün Inongo bölgesinde yük ve yolcu taşıyan tekne alabora oldu. Teknedeki yolcu sayısı tam olarak bilinmezken, şu ana kadar 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 82 kişi kurtarıldı.

Bölgede ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

BÜYÜK ŞEHİRLER DIŞINDA KARA YOLU YOK

Tropikal iklimi nedeniyle geniş ormanlık alanlar ile çok sayıda nehir ve göle sahip ülkede, büyük şehirler dışında kara yolu ağı bulunmuyor.

Halk, ulaşım için Kongo Havzası'ndaki nehirleri ve gölleri tercih ediyor ancak eski ve bakımsız teknelerin aşırı yüklü şekilde kullanılması sık sık ölümlü kazalara neden oluyor.