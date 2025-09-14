Menü Kapat
26°
 Berkay Alptekin

Mahkumlar için ilginç yasa! Kitap okuyanların cezaları düşecek

Özbekistan, mahkumların kitap okuyarak cezalarında indirim kazanmasını sağlayacak yeni bir yasayı hayata geçirdi. Bu yasal düzenleme, mahkumların rehabilite edilmesi ve suç oranlarının azaltılması amacıyla hayata geçirildi.

Mahkumlar için ilginç yasa! Kitap okuyanların cezaları düşecek
Orta Asya'da yer alan ’da mahkumlarla ilgili ilginç bir yasa kabul edildi. Yasa kapsamında okuyarak cezalarında indirimden yararlanacak.

Yasaya göre, özel listedeki kitapları okuyan tutuklular, her eser için cezalarından yılda 3 ila 30 gün arasında indirim kazanabilecek. Ancak bu uygulama tüm mahkûmları kapsamıyor.

Müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışında bırakılırken, ülke genelinde 13 bin 500’den fazla tutuklunun sistemden yararlanabileceği belirtiliyor.

BENZER MODELLERİ UYGULAYAN ÜLKELER İNCELENDİ

Yasanın hayata geçirilmesi öncesinde Brezilya, İtalya ve Bolivya’daki benzer modeller incelendi. Özbek yetkililer, kitap okumanın mahkûmları rehabilite edebileceğini ve suç oranlarını azaltabileceğini savunuyor.

Sistem özel bir komisyon tarafından denetlenecek. Mahkûmlar okudukları kitabı bitirdikten sonra, içeriği anladıklarını kanıtlamak için sınava girecek. Ancak sadece başarılı olanlar ceza indirimi alabilecek.

Ülkedeki hukukçular ve uzmanları uygulamayı memnuniyetle karşıladı. Yetkililer, bunun cezaevlerinde rehabilitasyona ve eğitime dayalı yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğini vurguluyor.

KİTAPLARIN LİSTESİ BELLİ OLDU

Resmî listede hem Özbek yazarların eserleri hem de bazı dünya klasikleri bulunuyor. Liste şöyle;

  • Ernest Hemingway - Yaşlı Adam ve Deniz
  • Karl von Clausewitz - Savaş Üzerine
  • Theodore Dreiser - Bir Amerikan Trajedisi
  • Erich Maria Remarque - Üç Yoldaş
  • Ray Bradbury - Fahrenheit 451
  • Franz Kafka - Dava
  • Jack London - Martin Eden
  • Abdulla Qodiriy - O'tkan kunlar
  • Yeni Özbekistan'ın Kalkınma Stratejisi
  • Liderler Kitabı

