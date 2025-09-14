Mahkumlar için ilginç yasa! Kitap okuyanların cezaları düşecek

Orta Asya'da yer alan Özbekistan’da mahkumlarla ilgili ilginç bir yasa kabul edildi. Yasa kapsamında mahkumlar kitap okuyarak cezalarında indirimden yararlanacak.

Yasaya göre, özel listedeki kitapları okuyan tutuklular, her eser için cezalarından yılda 3 ila 30 gün arasında indirim kazanabilecek. Ancak bu uygulama tüm mahkûmları kapsamıyor.

Müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışında bırakılırken, ülke genelinde 13 bin 500’den fazla tutuklunun sistemden yararlanabileceği belirtiliyor.

BENZER MODELLERİ UYGULAYAN ÜLKELER İNCELENDİ

Yasanın hayata geçirilmesi öncesinde Brezilya, İtalya ve Bolivya’daki benzer modeller incelendi. Özbek yetkililer, kitap okumanın mahkûmları rehabilite edebileceğini ve suç oranlarını azaltabileceğini savunuyor.

Sistem özel bir komisyon tarafından denetlenecek. Mahkûmlar okudukları kitabı bitirdikten sonra, içeriği anladıklarını kanıtlamak için sınava girecek. Ancak sadece başarılı olanlar ceza indirimi alabilecek.

Ülkedeki hukukçular ve eğitim uzmanları uygulamayı memnuniyetle karşıladı. Yetkililer, bunun cezaevlerinde rehabilitasyona ve eğitime dayalı yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğini vurguluyor.

KİTAPLARIN LİSTESİ BELLİ OLDU

Resmî listede hem Özbek yazarların eserleri hem de bazı dünya klasikleri bulunuyor. Liste şöyle;