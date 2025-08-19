Menü Kapat
Editor
 | Berkay Alptekin

Norveç Kraliyet Ailesi'ni sarsan skandal! Prens tecavüzden yargılanacak

Norveç Veliaht Prensesinin oğlu Marius Borg Hoiby hapis cezası alabilir. Polis tarafından yürütülen 1 yıllık soruşturma sonunda Marius Hoiby'nin 4 kadına tecavüz, aile içi şiddet, saldırı ve diğer suçlarla yargılanacağı belirtildi.

Norveç Kraliyet Ailesi'ni sarsan skandal! Prens tecavüzden yargılanacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 17:15

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in 28 yaşındaki oğlu Marius Borg Hoiby’nin aralarında tecavüzün de bulunduğu 32 suçlama ile önümüzdeki yılın başlarından itibaren yargılanmaya başlanacağı duyuruldu.

Prenses Mette-Marit’in Norveç tahtının varisi Veliaht Prens Haakon ile evliliğinden önce başka bir ilişkisinden dünyaya gelen Hoiby, suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.

Norveç Kraliyet Ailesi'ni sarsan skandal! Prens tecavüzden yargılanacak

SUÇLAMALARIN BAZILARINI KABUL ETMEYİ PLANLIYOR

Aleyhindeki ağır suçlamaları reddeden Hoiby’nin avukatı Petar Sekulic, dava başladığında bazı hafif suçlamaları kabul etmeyi planladıklarını açıklayarak, "Müvekkilim, ve aile içi şiddet iddialarını kabul etmiyor" ifadelerini kullandı.

Norveç Kraliyet Ailesi'ni sarsan skandal! Prens tecavüzden yargılanacak

ONLARCA SUÇLA KARŞI KARŞIYA

Savcılık, Hoiby’nin 32 suçla karşı karşıya olduğunu ve bunlar arasında tecavüz ve cinsel saldırıların da yer aldığını ve bunlardan bazılarının cep telefonuna kaydedildiğini açıkladı.

Oslo Devlet Savcısı Sturla Henriksbo, davanın ocak ayı ortasında başlamasını ve yaklaşık 6 hafta sürmesini beklediklerini ifade ederek suçlamalarla karşı karşıya kalan ismin kraliyet ailesinden olmasının davalının daha hafif ya da daha ağır muamele göreceği manasına gelmediğini söyledi.

Kraliyet unvanı bulunmayan ve tahtın varisi olmayan Hoiby’e ilişkin Norveç Sarayı da bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Bu dava mahkemeler tarafından görülecek ve kararı mahkemeler verecek" denildi.

Norveç Kraliyet Ailesi'ni sarsan skandal! Prens tecavüzden yargılanacak

BİR HAFTA GÖZ ALTINDA KALDI

Norveç polisi, soruşturmaya konu olan suçlamalar çerçevesinde geçtiğimiz yıl Kasım ayında Hoiby’i bir hafta süreyle gözaltında tutmuştu. Hoiby’nin ismi geçen yıl ağustos ayında birlikte olduğu bir kadına yönelik suçlamasının şüphelisi olarak öne çıkmıştı.

Şiddet suçlamalarının arasında kadının yüzüne defalarca vurmak, boğmak, tekmelemek ve sert darbeler indirmenin de olduğu açıklanmıştı. Hoiby, o dönemde medyaya yaptığı açıklamada kokain ve alkolün etkisi altındayken kadına ve dairesine zarar verdiğini kabul etmiş ve eylemlerinden pişman olduğunu açıklamıştı.

Basında yer alan haberlerde Hoiby’nin Interpol tarafından organize suç örgütü olarak tanınan Hells Angels motor grubu ve Oslo’daki Arnavut mafyası üyeleriyle zaman geçirdiği ve bu nedenle polis tarafından sorgulandığı bilgisine de yer verilmişti. Hoiby’nin ayrıca 2017’de bir müzik festivalinde kokain kullanımı nedeniyle de gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.

Norveç Kraliyet Ailesi'ni sarsan skandal! Prens tecavüzden yargılanacak

