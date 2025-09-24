Menü Kapat
TGRT Haber
24°
 | Berrak Arıcan Baş

Obez mahkum krizi: Kimse nereye göndereceğini bilemiyor

İtalya'nın Cuneo şehrinde 50 yaşında, 260 kilo olan bir mahkuma yer bulunamadı. Obez mahkum için ne hapishanelerde ne de hastanelerde yer bulunabildi.

Obez mahkum krizi: Kimse nereye göndereceğini bilemiyor
Berrak Arıcan Baş
24.09.2025
24.09.2025
'da Cuneo şehrinde suçundan hüküm giyen 50 yaşında, 260 kilo ağırlığında olan mahkum krize neden oldu. Yetkililer, bu kiloda bir mahkumu koyabilecek hücreleri olmadığını belirtti, hastaneler ise kalıcı olarak yer ayıramadı.

Obez mahkum krizi: Kimse nereye göndereceğini bilemiyor

EV HAPSİ KARARI

Bir yıl önce obez mahkum için kararı verildi. Mahkum kardeşinin evine gönderildi. Fakat evdeki şartların elverişli olmaması nedeniyle sorunlar ortaya çıktı. Bir rehabilitasyon merkezine taşınan mahkum burada da kısa süre kaldı.

HASTANEDE DE KALAMIYOR

Yargıç, mahkumun yeniden hapishaneye gönderilmesini emretti ve yeniden Cuneo Cezaevi'ne gönderildi. Burada da koşullar uygun olmadığı için yeniden sorunlar ortaya çıktı. Son olarak Cuneo Santa Croce Hastanesi'nin acil servisine geçici olarak yatırılan mahkumun bir aydır orada kalmaya devam ettiği belirtildi. Fakat hastane yönetimi daha fazla burada kalamayacağını bildirdi.

Obez mahkum krizi: Kimse nereye göndereceğini bilemiyor

EVİ YOK

İtalyan gazetesi Corriere della Sera'nın haberine göre, mahkumun avukatı Luca Puce, çözüm olarak "cezanın ertelenmesi ve ev hapsi" için başvuru yapıldığını açıkladı. Fakat mahkumun evi olmadığı belirtildi. Avukat, "Onu barındıracak ev bulamadan ev hapsine geçmesi mümkün değil" dedi.

