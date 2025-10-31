Onlarca yıllık bekleyiş sona erdi! Dünyanın en büyük müzesi kapılarını açıyor: Maliyeti dudak uçuklattı

Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarında inşası tamamlanan 1 milyar dolarlık Büyük Mısır Müzesi, cumartesi günü kapılarını açıyor. Dünyanın tek bir uygarlığa adanmış en büyük arkeoloji müzesi olarak kabul edilen yapı, 20 yıla yayılan inşaat sürecinin ardından tamamlandı.

Gize Piramitleri’nin yaklaşık 2 kilometre uzağında bulunan müze, 470 bin metrekarelik bir alana inşa edildi.

Proje ilk olarak 1992 yılında duyurulmuş, ancak inşaat ise 2005’te başlamıştı. Bazı bölümleri 2024’te sınırlı olarak ziyaretçilere açılmıştı. Müze, 83 ton ağırlığındaki 3.200 yıllık II. Ramses heykeli ve 4.500 yıllık Khufu gemisi dahil 50 binden fazla esere ev sahipliği yapacak.

24 bin metrekarelik sergi alanında tarih öncesinden Roma dönemine kadar uzanan eserler kronolojik ve tematik biçimde sergilenecek.

Kompleksin bir parçası olarak çocuk müzesi, eğitim merkezleri ve koruma laboratuvarları da yer alıyor. Sergilenen eserlerin büyük bölümü ise Tahrir Meydanı’ndaki eski Mısır Müzesi’nden getirildi.

"GENÇLER ARTIK TEKNOLOJİYİ KULLANIYOR"

Bazıları ise son yıllarda Sakkara nekropolisi gibi antik mezarlıklarda yapılan kazılarda ortaya çıkarıldı. Müze CEO’su Ahmed Ghoneim, sergilerin genç kuşaklara hitap edecek şekilde tasarlandığını söyledi.

“Gençler artık geleneksel etiketleri okumuyor, teknolojiyi kullanıyor” diyen Ghoneim, artırılmış gerçeklik ve dijital sunumlarla ziyaretçilere yeni bir deneyim sunacaklarını belirtti.

Açılış töreni daha önce birkaç kez ertelenen müzenin son olarak Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle temmuzda ertelendiği belirtilmişti.

Açılışta Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi’nin yanı sıra birçok dünya liderinin yer alması bekleniyor.

"BU MÜZE MISIR'IN DÜNYAYA ARMAĞANI"

Büyük Mısır Müzesi, ülkenin turizm gelirlerini artırmayı hedefleyen geniş bir altyapı programının merkezinde yer alıyor.

2011’deki Arap Baharı ve pandeminin ardından toparlanma sürecine giren Mısır, 2024’te 15,7 milyon turist ağırladı.

Hükümet bu sayıyı 2032’ye kadar iki katına çıkarmayı planlıyor. Müzenin günlük 20 bine yakın ziyaretçi çekmesi bekleniyor.

Turizm Bakanı Şerif Fethi, “Bu müze Mısır’ın dünyaya armağanı, nihayet paylaşabildiğimiz için gururluyuz” dedi.