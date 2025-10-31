Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Onlarca yıllık bekleyiş sona erdi! Dünyanın en büyük müzesi kapılarını açıyor: Maliyeti dudak uçuklattı

Mısır'ın başkenti Kahire'de 20 yıldan uzun süren inşaatının ardından Büyük Mısır Müzesi, bu cumartesi günü kapılarını açıyor. Büyük çabalarla sona gelinen müze inşaatının maliyeti ise dudak uçuklatıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Onlarca yıllık bekleyiş sona erdi! Dünyanın en büyük müzesi kapılarını açıyor: Maliyeti dudak uçuklattı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2025
saat ikonu 13:55
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
saat ikonu 13:55

'ın başkenti yakınlarında inşası tamamlanan 1 milyar dolarlık Büyük Mısır Müzesi, cumartesi günü kapılarını açıyor. Dünyanın tek bir uygarlığa adanmış en büyük arkeoloji müzesi olarak kabul edilen yapı, 20 yıla yayılan inşaat sürecinin ardından tamamlandı.

Gize Piramitleri’nin yaklaşık 2 kilometre uzağında bulunan müze, 470 bin metrekarelik bir alana inşa edildi.

Proje ilk olarak 1992 yılında duyurulmuş, ancak inşaat ise 2005’te başlamıştı. Bazı bölümleri 2024’te sınırlı olarak ziyaretçilere açılmıştı. Müze, 83 ton ağırlığındaki 3.200 yıllık II. Ramses heykeli ve 4.500 yıllık Khufu gemisi dahil 50 binden fazla esere ev sahipliği yapacak.

24 bin metrekarelik sergi alanında tarih öncesinden Roma dönemine kadar uzanan eserler kronolojik ve tematik biçimde sergilenecek.

Kompleksin bir parçası olarak çocuk müzesi, eğitim merkezleri ve koruma laboratuvarları da yer alıyor. Sergilenen eserlerin büyük bölümü ise Tahrir Meydanı’ndaki eski Mısır Müzesi’nden getirildi.

Onlarca yıllık bekleyiş sona erdi! Dünyanın en büyük müzesi kapılarını açıyor: Maliyeti dudak uçuklattı

"GENÇLER ARTIK TEKNOLOJİYİ KULLANIYOR"

Bazıları ise son yıllarda Sakkara nekropolisi gibi antik mezarlıklarda yapılan kazılarda ortaya çıkarıldı. Müze CEO’su Ahmed Ghoneim, sergilerin genç kuşaklara hitap edecek şekilde tasarlandığını söyledi.

“Gençler artık geleneksel etiketleri okumuyor, teknolojiyi kullanıyor” diyen Ghoneim, artırılmış gerçeklik ve dijital sunumlarla ziyaretçilere yeni bir deneyim sunacaklarını belirtti.

Açılış töreni daha önce birkaç kez ertelenen müzenin son olarak Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle temmuzda ertelendiği belirtilmişti.

Açılışta Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi’nin yanı sıra birçok dünya liderinin yer alması bekleniyor.

Onlarca yıllık bekleyiş sona erdi! Dünyanın en büyük müzesi kapılarını açıyor: Maliyeti dudak uçuklattı

"BU MÜZE MISIR'IN DÜNYAYA ARMAĞANI"

Büyük Mısır Müzesi, ülkenin gelirlerini artırmayı hedefleyen geniş bir altyapı programının merkezinde yer alıyor.

2011’deki Arap Baharı ve pandeminin ardından toparlanma sürecine giren Mısır, 2024’te 15,7 milyon turist ağırladı.

Hükümet bu sayıyı 2032’ye kadar iki katına çıkarmayı planlıyor. Müzenin günlük 20 bine yakın ziyaretçi çekmesi bekleniyor.

Turizm Bakanı Şerif Fethi, “Bu müze Mısır’ın dünyaya armağanı, nihayet paylaşabildiğimiz için gururluyuz” dedi.

Onlarca yıllık bekleyiş sona erdi! Dünyanın en büyük müzesi kapılarını açıyor: Maliyeti dudak uçuklattı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Louvre Müzesi soygununda 5 kişi daha gözaltında 2 kişi suçu kısmen kabul etti
Mobil müze Azerbaycan'daydı! Çanakkale ruhu sınırları aşıyor
ETİKETLER
#mısır
#turizm
#Kahire
#Büyük Mısır Müzesi
#Arkeoloji Müzesi
#Gize Piramitleri
#Ramses Ii
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.