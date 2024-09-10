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Orta çağ evinin kalıntıları arasından çıktı! Üzerindeki yazılar dikkat çekti

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
10 Eylül 2024 16:11 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 17:00
Orta çağ evinin kalıntıları arasından çıktı! Üzerindeki yazılar dikkat çekti

Bulgaristan'daki Debnevo köyünde kazı yapan arkeologlar, Büyük Justinianus dönemine ait altın sikkeler buldular. Son 5 yıldır kazı çalışmalarının devam ettiği yerde değil de 10. yüzyıldan kalma bir evin kalıntıları arasından çıkan sikkeler, görenleri bir hayli şaşırttı. 

Bulgaristan'ın kuzeyinde bulunan Debnevo köyündeki arkeologlar, son 5 yıldır 5. yüzyıldan kalma bir kalenin yakınında kazı çalışmaları yapıyorlardı. Geçtiğimiz günlerde ise hiç tahmin edlmeyen bir bölgede yapılan keşif ağızları açık bıraktı. 10. yüzyıldan kalma bir evin kalıntıları arasından Büyük Justinianus dönemine ait beş Bizans sikkesi çıktı.

Orta çağ evinin kalıntıları arasından çıktı! Üzerindeki yazılar dikkat çekti - 1. Resim

SİKKELER YANMIŞ BİR EVDEN ÇIKTI

Justinianus, Bizans İmparatorluğu'nu 527-565 yılları arasında yönettiğinden, para birimi yapının oluşmasından 400 yıldan fazla bir süre öncesine dayanıyordu.

Orta çağ evinin kalıntıları arasından çıktı! Üzerindeki yazılar dikkat çekti - 2. Resim

Arkeologlar, sikkelerin bulunduğu evin 10. yüzyılın sonlarına doğru yanmış, kısa bir süre sonra da terk edildiğini düşünüyorlar. Sikkelerden 3'ü çok iyi durumda, diğer ikisi ise muhtemelen yangında eridiği için birbirine yapışmış durumdaydı. 

Orta çağ evinin kalıntıları arasından çıktı! Üzerindeki yazılar dikkat çekti - 3. Resim

ÜZERİNDEKİ YAZILAR DİKKAT ÇEKTİ

Sikkelerin ortasında Justinianus'un yüzü ve "Efendimiz Justinianus Ebedi Augustus" yazısı yer alıyor. Eserlerin arka yüzünde “Augustusların Zaferi” ifadesi yer alıyor.

Orta çağ evinin kalıntıları arasından çıktı! Üzerindeki yazılar dikkat çekti - 4. Resim

KAZIDAN SADECE SİKKELER ÇIKMADI

Arkeologlar sikkelerin yanı sıra bronz yüzüklerin yanı sıra baltalar, oraklar ve seramik kaplar da buldular. Ancak kazının en çok merak uyandıran keşfi sikkelerdi.

Orta çağ evinin kalıntıları arasından çıktı! Üzerindeki yazılar dikkat çekti - 5. Resim

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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