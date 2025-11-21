Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Putin talimatı verdi: Rusya nükleer kozunu devreye alıyor

Putin, ülkenin veri merkezi altyapısını güçlendirmek için onlarca yeni nükleer ünite inşa edileceğini açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Putin talimatı verdi: Rusya nükleer kozunu devreye alıyor
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
21.11.2025
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
21.11.2025
saat ikonu 11:23

Bir zamanlar ABD ile neredeyse her alanda başa baş giden , bugün yapay zekâ rekabetinde açık şekilde geri düşmüş durumda. ABD–Çin hatlarında kıyasıya bir teknoloji savaşı yaşanırken Moskova’nın geride kalması, ülke yönetimini yeni adımlar atmaya zorladı.

AI Journey etkinliğinde konuşan Rusya Devlet Başkanı , yapay zekâ teknolojilerinde “tam egemenlik” hedefini yineledi. Sahnede Sberbank’ın GigaChat modeliyle çalışan insansı robotun performansını izleyen Putin, yapay zekânın artık yalnızca ekonomik bir alan değil, aynı zamanda ulusal güvenlik ve kültürel kimlik açısından da kritik bir unsur olduğunu vurguladı.

Yani Putin’e göre, büyük dil modelleri sadece sohbet aracı değil; toplumların dünya algısını şekillendiren stratejik yapılar.

Bu yüzden Moskova, yabancı sistemlere bağımlılığı “kabul edilemez risk” olarak görüyor ve her ne pahasına olursa olsun kendi modellerini geliştirmek istiyor.

YAPAY ZEKÂ ALTYAPISININ MERKEZİNE NÜKLEER ENERJİ

Etkinlikte en çok dikkat çeken başlıklardan biri ise Rusya’nın veri merkezlerine yönelik dev enerji planıydı. Putin, önümüzdeki 20 yıl içinde Urallar, Sibirya ve Uzak Doğu’da toplam 38 yeni nükleer güç ünitesi inşa edeceklerini açıkladı. Bu sayı, neredeyse Rusya’nın mevcut nükleer kapasitesine denk geliyor.

Putin, veri merkezlerinin elektrik tüketiminin bu on yıl içinde üç katından fazla artacağını belirterek, yapay zekâ altyapısının “kesintisiz ve uzun vadeli” enerjiye ihtiyaç duyduğunu söyledi. Küçük modüler reaktörlerde (SMR) sahip oldukları uzmanlığın da bu süreçte önemli bir avantaj sağlayacağını ifade etti.

Kısacası, Rusya büyük dil modelleri geliştirmenin ötesinde, onları çalıştıracak devasa altyapıyı da şimdiden garanti altına almaya çalışıyor.

YERLİ MODELLER VE ULUSAL GÖREV GÜCÜ

Putin, konuşmasında üretken yapay zekâ geliştirme sürecini koordine edecek bir ulusal görev gücünün kurulması talimatını verdiğini de duyurdu. Bu yapı hem modellerin geliştirilmesini hem de ülke içinde geniş çaplı bir uygulama stratejisinin hayata geçirilmesini yönetecek.

Rusya, Global AI Index’te 31. sırada yer alsa da birkaç dikkat çekici model geliştirmeyi başarmış durumda. Putin’in sahnede birlikte göründüğü insansı robotta kullanılan GigaChat ile Yandex’in YandexGPT modelleri bunların başında geliyor. Üstelik hem Sberbank hem Yandex, önümüzdeki dönemde ülkenin AI hamlesinin temel aktörleri olacak gibi görünüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Putin'in 'uzun yaşam arzusu': 150 yıl yaşasam dahi yetmez!
ABD'nin ağır yaptırım darbesi sonrası Putin'den ilk yorum
ETİKETLER
#rusya
#yapay zeka
#vladimir putin
#nükleer enerji
#veri merkezi
#Büyük Dil Modelleri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.