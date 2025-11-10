Menü Kapat
Rusya'ya giriş yapanlara şok: Sim kartlarına internet engeli

Rusya'ya giriş yapanlar için sim kartlara kısıtlama uygulaması getirildi. Ülkeye yurt dışından giriş yapanlar internete erişemeyecek. Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı sebebini açıkladı.

AA
10.11.2025
10.11.2025
'da yurt dışından ülkeye giriş yapanlara ait sim kartların internete erişiminin, insansız hava araçlarına () karşı önlem amacıyla 24 saat boyunca engelleneceği bildirildi.

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki sim kartların kullanımına ilişkin alınan yeni önleme yer verildi.

SIM KART İNTERNET ERİŞİMİ YAPAMAYACAK

Rus telekomünikasyon şirketlerinin, İHA'lara karşı gerekçesiyle yeni bir uygulamaya geçtiğine işaret edilen açıklamada, "Eğer bir sim kart Rusya'ya yurt dışından giriş yaparsa, söz konusu sim kartın şahıs tarafından kullanıldığının teyit edilmesi gerekecek. Teyit edilene kadar sim kartın internet erişimi engellenecek." denildi.

Uygulamanın bugün itibarıyla yürürlüğe girdiğinin belirtildiği açıklamada, "Rus operatörlere ait sim kartlar da 72 saat boyunca kullanılmazsa söz konusu kısıtlamaya tabi tutulacaktır." ifadesine yer verildi.

İHA SALDIRILARI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Açıklamada, sim kartlardaki kısıtlamanın kaldırılması için vatandaşların kısa mesajla gelen bilgilerde belirtilen adımları atmalarının veya çağrı merkezlerini aramalarının gerekeceğine işaret edildi.

Rus yetkililer, ülkede saldırılar gerçekleştiren İHA'ların hedeflerine ulaşabilmek için sim kartlardan da faydalandığını açıklamıştı.

