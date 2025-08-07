Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Suç oranları arttı, Trump çocuk suçluların yetişkinler gibi yargılanması için çağrıda bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington D.C.'de suç oranının kontrolden çıktığını, 14 yaşından itibaren suçluların yetişkinler gibi yargılanması gerektiğini söyledi. Trump, bu konuda yasaların değiştirilmesi çağrısında bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Suç oranları arttı, Trump çocuk suçluların yetişkinler gibi yargılanması için çağrıda bulundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 12:19
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 12:19

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından önceki gün yaptığı paylaşımda, başkent Washington'da çetelerin ve 14-16 yaşları arasındaki çocukların çok sayıda saldırı olayına karıştığına dikkat çekti.

Trump paylaşımında, "Başkent Washington D.C.'de oranı tamamen kontrolden çıktı. 'Gençler' ve bazıları henüz 14, 15 ve 16 yaşında olan çete üyeleri, masum insanlara rastgele saldırıyor, onları gasp ediyor, sakatlıyor ve onlara vuruyor. Aynı zamanda hemen serbest bırakılacaklarını biliyorlar. Kolluk kuvvetlerinden korkmuyorlar, çünkü başlarına hiçbir şey gelmeyeceğini biliyorlar, ama artık olacak!" ifadelerini kullandı.

Suç oranları arttı, Trump çocuk suçluların yetişkinler gibi yargılanması için çağrıda bulundu

''REŞİT OLMAYANLAR YETİŞKİN GİBİ YARGILANSIN''

Yasaların değişmesi çağrısında bulunan Trump, ''Washington D.C.'deki yasa, bu reşit olmayanların yetişkinler gibi yargılanmasını ve 14 yaşından itibaren uzun süreli hapis cezalarına çarptırılmalarını sağlayacak şekilde değiştirilmeli. Başkentte son olarak bir yetişkinin "haydutlar" tarafından acımasızca dövüldüğünü belirten Trump, sözlerine şöyle devam etti:

"Washington, D.C., tüm Amerikalılar ve daha da önemlisi tüm dünya için güvenli, temiz ve güzel olmalı. Eğer Washington D.C. bir an önce harekete geçmezse şehri federal kontrol altına almaktan, şehri olması gerektiği gibi yönetmekten ve suçlulara artık bundan kurtulamayacaklarını bildirmekten başka çaremiz kalmayacak. Belki de bu çok uzun zaman önce yapılmalıydı, o zaman bu inanılmaz genç adam (saldırıya uğrayan son kişi) ve diğer birçok kişi suçunun dehşetini yaşamak zorunda kalmazdı. Eğer böyle devam ederse gücümü kullanıp bu şehri federalleştireceğim.''

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump ve Putin görüşmesi! Rusya doğruladı fakat bir soru cevapsız kaldı
Donald Trump bizzat açıkladı! Kendisinden sonraki Cumhuriyetçi aday belli oldu
ETİKETLER
#şiddet
#suç
#washington dc
#Donald Trump
#Gençlik Suçları
#Federal Kontrol
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.