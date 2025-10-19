Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Suriye'de Dürziler ve Arap aşiretleri arasında esir takası

Suriye'de Süveyda ilinin kırsalında bulunan Metune beldesinde Dürzi silahlı gruplar ile Arap aşiretleri arasında esir takası yapıldı. İki taraf arasında koordinasyonu Suriye Kızılayı sağladı.

19.10.2025
16:06
19.10.2025
16:06

Suriye'nin ilinde temmuz ayındaki çatışmalarda ile Arap aşiretleri tarafından alıkonan esirler serbest bırakıldı. Dürziler ile Arap aşiretleri mensuplarının salıverildiği takas, Suriye Kızılayı ve Şam yönetiminin eş güdümüyle yapıldı.

Aşiretlerden 34 kişi serbest bırakılırken, karşı taraf da eş zamanlı olarak iki Dürzi'yi salıverdi.

SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR

'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı. Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında sağlandı. Ateşkes kısa sürede bozulurken ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack 16 Eylül'de başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya gelmiş, Süveyda'daki olaylar için ortak yol haritasında anlaşıldığı duyurulmuştu.

Yol haritasında, sivillere ve mallarına zarar verenlerin uluslararası sistemle tam koordinasyon içinde soruşturulup hesap vermesinin sağlanacağı, Süveyda'ya insani ve tıbbi yardımların kesintisiz ulaştırılacağı, zarar görenlere tazminat ödeneceği, köy ve kasabaların onarılacağı ve göç edenlerin dönüşünün kolaylaştırılacağı ifade edilmişti.

