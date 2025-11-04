Menü Kapat
İstanbul
19°
Dünya
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Taraftarlar birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Yunanistan'ın bir müsabakada rakip takım taraftarları arasında çıkan 2 ayrı kavgada, 1 kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yetkilier son yıllarda sporla bağlantılı suçların sayısının artığına dikkat çekti.

Taraftarlar birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var
'ın Girit’ten sonra en büyük adası olan Eğriboz’da iki ayrı kavga çıktı. Yunan polisi, rakip takım taraftarlarının karıştığı olaylarda bir kişinin bıçaklanarak hayatını kaybettiğini, iki kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Polis Sözcüsü Constantina Dimoglidou, yaralanan iki kişi de dahil olmak üzere toplam beş kişinin gözaltına alındığını ve şüphelilerin iki rakip takımının taraftarları olduğunu belirtti.

EN AZ 8 KİŞİ BİRBİRİNE GİRDİ

Dimoglidou, “En az sekiz kişi olaylarına karıştı. Polis, olayların futbol kaynaklı şiddetle bağlantılı olup olmadığını araştırıyor” dedi.

KAVGA VAKALARI ARTIYOR

Polis verilerine göre,; Yunanistan’da sporla bağlantılı suçların sayısı 2020 yılında yaklaşık 300 iken, son yıllarda bu rakam yıllık 700 vakaya kadar yükseldi.

