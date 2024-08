Türkiye düşmanı Senatör Menendez'in yerini alacak isim belli oldu! Kökeni Arap

15 Ağustos 2024 09:52 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 09:58

Türkiye karşıtı tutumuyla da bilinen New Jersey Senatörü Robert (Bob) Menendez, rüşvet ve yolsuzlukla yargılandığı davada 16 suçun tamamından hüküm giymişti.

ABD'de Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla da bilinen Menendez, dava sürecinde hakkındaki suçlmalar karşısında istifa edeceğini duyurmuştu.

Kararı görüşmek üzere isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişilere göre, Demokrat Partili George Helmy'nin atanması cuma günü açıklanacak.

ÇOĞUNLUĞU ELDE TUTMA HAMLESİ

Politico'da yer alan habere göre New Jersey Valisi Phil Murphy, Menendez'den boşalan senatörlük görevine eski özel kalem müdürü Arap-Amerikan George Murphy'i atama kararı aldı. Bu hamle, valinin en yakın sırdaşlarından birine prestijli ancak kısa vadeli bir görev verilmesini sağlıyor ve Demokratların Senato'daki 51-49'luk dar çoğunluğunu korumasını garantiliyor.

ALTIN KÜLÇELERİ, YÜZ BİNLERCE DOLAR VE LÜKS ARABA...

Menendez geçen ay, Demokrat meslektaşlarının mahkumiyetin ardından onu ihraç etmekle tehdit etmesinin ardından 20 Ağustos'ta istifa edeceğini duyurdu. Bekleyen atama daha önce New Jersey Globe tarafından bildirilmişti.

Manhattan'daki federal jüri, senatörün üç işadamına ve Mısır çıkarlarına yapılan resmi iyilikler karşılığında altın külçeleri, yüz binlerce dolar nakit ve üstü açık bir Mercedes-Benz araba rüşvet aldığını tespit etti.

Helmy, New Jersey sağlık sistemi RWJ Barnabas Health'te yönetici başkan yardımcısı ve New York ve New Jersey Liman İdaresi Komiserler Kurulu'nda grev yapıyor. Yaklaşık beş yıl boyunca valinin özel kalem müdürüydü ve Senato'da deneyimi var.