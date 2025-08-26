Türkiye'deki NATO müzakerelerinin ardından İsveç'e ait gizli belgeler tuvaletten çıktı!

İsveç'in NATO üyelik sürecinde yaşanan gizli belge skandalı gün yüzüne çıktı. 2022 yılının Kasım ayında Başbakan Ulf Kristersson'ın Ankara ziyaretinin ardından gizli belgeler Stockholm Arlanda Havalimanı'nın tuvaletinden çıktı. İsveç merkezli Dagens Nyheter’in (DN) haberine göre, İsveç Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından bir dosya hazırlandı fakat kopyası Arlanda'daki havalimanının tuvaletinde unutuldu.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ GİZLİ BELGELERİ BULDU

Havalimanı tuvaletinde unutulan dosyada, Türkiye ile yürütülen NATO müzakerelerine dair bilgiler yer alıyordu. Bir temizlik görevlisi dosyayı fark etti. Bu süreçte gizli belgeler bir süreliğine yetkisiz kişilerin elindeydi. Fakat bu süre ne kadar sürdü bilinmiyor.

Başbakanlık Ofisi de olayı doğruladı. Güvenlik Dairesi Başkanı Fredrik Agemark, yapılan incelemede dosyada “güvenlik sınıfına giren bilgiler” bulunmadığını, bu nedenle resmi bir zarar değerlendirmesi yapılmadığını açıkladı. Fakat İsveç medyası tam tersi yönde belgelerin gizlilik kapsamında olduğunu yazdı.

Söz konusu dosyanın, yurt dışı seyahatlerde bakan ve başbakan için hazırlanan bilgi klasörlerinden biri olduğu, içinde genellikle arka plan notları ve konuşma başlıklarının bulunduğu belirtildi. Olayda unutulan klasörün, Kristersson’un asıl dosyasının değil, bir kopyasının olduğu ifade edildi.

''BU BİR GÜVENLİK PROBLEMİ''

Vänsterpartiet (Sol Parti), gelişmenin kabul edilemez olduğunu belirterek Başbakan Ulf Kristersson’u Anayasa Komitesi’ne şikayet etti. Partinin dış politika sözcüsü Hakan Svenneling, İsveç Radyosu’na yaptığı açıklamada, “Bu olayı çok ciddi buluyorum. Özellikle de bu hükümetin daha önce de gizlilik içeren belgelerle ilgili sorunlar yaşadığı düşünüldüğünde, bu bir güvenlik problemine işaret ediyor” dedi.