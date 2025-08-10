Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Ukrayna'dan Rusya'ya İHA'lı saldırı! Endüstriyel tesis havaya uçtu

Ukrayna, Rusya'nın farklı bölgelerine insansız hava araçları (İHA) ile saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu Saratov şehrindeki bir endüstriyel tesis havaya uçtu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ukrayna'dan Rusya'ya İHA'lı saldırı! Endüstriyel tesis havaya uçtu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.08.2025
saat ikonu 13:19
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
saat ikonu 13:19

, dün gece boyunca 'nın farklı bölgelerine insansız hava araçları (İHA) ile saldırı gerçekleştirdi. Ukraynalı İHA'ların hedef aldığı Saratov şehrinde, Saratov Bölge Valisi Roman Busargin, 02.49 sıralarında bir açıklama yaparak bölge halkını hava saldırılarına karşı uyardı.

Busargin uyarısından bir saat sonra yaptığı başka bir açıklamada, şehirdeki bir endüstriyel tesiste hasar meydana geldiğini ve acil durum ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini belirtti.

Vali ayrıca, 1 İHA'nın yerleşim yerlerinden birinin avlusuna düştüğünü açıklarken, "Saldırıda binaların camları kırıldı, sokaktaki araçlarda da hasar meydana geldi. Üç binanın sakinleri tahliye edildi ve yakındaki bir okula geçici barınma merkezi kuruldu. Saldırı sonucunda birkaç kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti. Sağlık çalışanları, mağdurlara gereken yardımı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerine yer verdi. Busargin, sabah incelemelerde bulunmak üzere olay yerine geldi.

Ukrayna'dan Rusya'ya İHA'lı saldırı! Endüstriyel tesis havaya uçtu

YANGIN SABAHA KADAR SÜRDÜ

Vurulan tesisten yükselen alevler ve yoğun duman, sosyal medyada paylaşılan görüntülere yansıdı. Yangın, sabahın erken saatlerine kadar sürdü. Rusya Federal Hava Taşımacılık Ajansı (Rosaviatsia), gece saatlerinde yaptığı açıklamada, güvenlik önlemleri kapsamında Saratov bölgesindeki uçuşların iki saatliğine durdurulduğunu duyurdu. Ukrayna basını ise hedef alınan tesisin bir petrol rafinerisi olduğunu ileri sürdü.

Ukrayna'dan Rusya'ya İHA'lı saldırı! Endüstriyel tesis havaya uçtu

121 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın dün akşam saat 20.00'den sabah 06.10'a kadar çeşitli bölgelere İHA saldırıları gerçekleştirdiği ve bu süreçte 121 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği ve bunlardan 8'inin Saratov bölgesi üzerinde düşürüldüğü açıklandı. Ancak saldırıda toplam kaç İHA kullanıldığına dair bilgi verilmedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 'en kanlı ay' Trump barış için çabaladıkça ölümler arttı
Rusya'dan Ukrayna'ya İHA'lı saldırı! Geceyi alevler aydınlattı
ETİKETLER
#iha saldırısı
#Rusya
#Ukrayna
#Saratov
#Petrol Rafinerisi
#Hav Savaşı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.