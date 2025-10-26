Ülkede 270 şubesi bulunan banka iflas etti, herkes parasını çekmek için koştu

İran'ın başkenti Tahran'da 150 şube, ülke genelinde 270 şubesi bulunan Ayandeh Bank battı. İran’ın resmi haber ajansı ISNA’nın aktardığı bilgilere göre, banka son dönemde ciddi mali sıkıntılar yaşamaya başladı. Kurumun yaklaşık 5,2 milyar dolar zarar ve 2,9 milyar dolar borç biriktirdiği bildirildi.

AFP'nin haberine göre, Ayandeh Bank'ın iflas etmesinin ardından insanlar şubelere akın etti, uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşların bir kısmı hesaplarındaki paraları çekmek için bankaya akın ederken, polis ekipleri şubelerin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

''DEVLET GÜVENCESİ ALTINDA''

İran Merkez Bankası, mevduat sahiplerinin tasarruflarının devlet güvencesi altında olduğunu açıkladı. Bunun ardından Ayandeh Bank’ın tüm varlıklarının, devlete ait Melli Bank tarafından devralındığı duyuruldu. Melli Bank Müdürü Abolfazl Najarzadeh, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada “Ayandeh Bank’tan Melli Bank’a devir işlemi tamamen tamamlandı” ifadesini kullandı.

''GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI''

İran Ekonomi Bakanı Ali Medenizade de sürece ilişkin yaptığı açıklamada, Ayandeh Bank müşterilerinin endişelenmesine gerek olmadığını belirtti. Medenizade, devletin tüm mevduat sahiplerinin haklarını koruyacağını ve bankacılık sistemindeki güvenin sarsılmaması için gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.