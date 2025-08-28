Menü Kapat
TGRT Haber
Eğitim
Avatar
Editor
 Merve Yaz

ÖSYM duyurdu! 2025 DGS tercihleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) kapsamında tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.

ÖSYM duyurdu! 2025 DGS tercihleri başladı
28.08.2025
28.08.2025
2025 (2025-DGS) Yükseköğretim Lisans Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 28 Ağustos-4 Eylül 2025 tarihleri arasında 'nin https://www.osym.gov.tr adresinden yayımlandı. 2025-DGS Yükseköğretim Lisans Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda, dikey geçiş yapılacak üniversitelerin 4 yıllık bölümlerine ait güncel taban puanlar, başarı sıralamaları, kontenjan sayıları ve özel koşullar detaylı şekilde yer alıyor.

Adaylar, sürecinde bu kılavuzu dikkatle inceleyerek hatasız ve bilinçli bir tercih yapma imkânı bulacak.

ÖSYM duyurdu! 2025 DGS tercihleri başladı


DGS tercih sürecinin başlamasıyla birlikte dikey geçiş yapılacak 4 yıllık lisans programlarının , başarı sıralamaları ve kontenjanları araştırılıyor.

Mühendislik, hukuk, sağlık, fen bilimleri, iletişim ve sosyal bilimler gibi alanlarda en çok tercih edilen bölümlerin 2025 yılı güncel verileri görüntülenebilecek.

ÖSYM duyurdu! 2025 DGS tercihleri başladı

2025 DGS tercih dönemi, adayların 4 yıllık üniversite yolculuğunda belirleyici rol oynayacak. Bu süreçte dikkatli ve bilinçli hareket etmek, başarı sıralaması doğrultusunda gerçekçi tercihlerde bulunmak büyük önem taşıyor.

DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS tercih sürecinde adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak tercih kılavuzuna erişebilecek. Kılavuzda; lisans programlarının kontenjanları, üniversite bazlı tercih tablosu ve başvuru koşulları yer alacak.

ÖSYM duyurdu! 2025 DGS tercihleri başladı

yalnızca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) yani ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak ve adayların tercih işlemlerini tamamladıktan sonra mutlaka onay vermesi gerekecek.

