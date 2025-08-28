ÖSYM duyurdu! 2025 DGS tercihleri başladı

2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) Yükseköğretim Lisans Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 28 Ağustos-4 Eylül 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden yayımlandı. 2025-DGS Yükseköğretim Lisans Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda, dikey geçiş yapılacak üniversitelerin 4 yıllık bölümlerine ait güncel taban puanlar, başarı sıralamaları, kontenjan sayıları ve özel koşullar detaylı şekilde yer alıyor.

Adaylar, tercih sürecinde bu kılavuzu dikkatle inceleyerek hatasız ve bilinçli bir tercih yapma imkânı bulacak.



DGS tercih sürecinin başlamasıyla birlikte dikey geçiş yapılacak 4 yıllık lisans programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları araştırılıyor.

Mühendislik, hukuk, sağlık, fen bilimleri, iletişim ve sosyal bilimler gibi alanlarda en çok tercih edilen bölümlerin 2025 yılı güncel verileri görüntülenebilecek.

2025 DGS tercih dönemi, adayların 4 yıllık üniversite yolculuğunda belirleyici rol oynayacak. Bu süreçte dikkatli ve bilinçli hareket etmek, başarı sıralaması doğrultusunda gerçekçi tercihlerde bulunmak büyük önem taşıyor.

DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS tercih sürecinde adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak tercih kılavuzuna erişebilecek. Kılavuzda; lisans programlarının kontenjanları, üniversite bazlı tercih tablosu ve başvuru koşulları yer alacak.

Tercihler yalnızca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) yani ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak ve adayların tercih işlemlerini tamamladıktan sonra mutlaka onay vermesi gerekecek.