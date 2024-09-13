12 yıl önce Cilo Dağı'nda keşfetti, yurt dışından özel müşterilerine satıyor: Fiyatı altınla yarışıyor

13 Eylül 2024 11:39 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 11:42

Hakkari'de yaşayan bir çiftçinin 12 yıl önce 2 bin rakımlı Cilo Dağı eteklerinde keşfettiği kaya balı gelir kapısı oldu. Büyük rağbet gören kaya balını dünyanın farklı ülkelerine gönderen çiftçi, gece gündüz nöbet tutuyor. Balın fiyatı ise altınla yarışıyor.

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Hakkari​'de yaşayan Adil Yiğit isimli çiftçi, bundan 12 yıl önce Cilo Dağı eteklerinde keşfettiği kaya balını yurt dışından özel müşterilerine pazarlıyor. Tüm tehlikelere rağmen 2 bin rakımlı dağa tırmanarak hasat yapan çiftçi, çektiği zahmete değdiğini söyledi.

ARILARIN YUVASINI FARK ETTİ

Kırıkdağ köyünde yaşayan çiftçi Adil Yiğit, Cilo Dağı'nda eylül ayının ortalarında kaya balı hasadına başladı. Yiğit, 12 yıl önce dağın eteklerinde gezerken kayalar arasında çok sayıda arının yuva yaptığını fark etti.

GECE GÜNDÜZ NÖBET TUTUYOR

İlkbaharda tespit ettiği alanı ayılardan korumak için gece gündüz nöbet tutan Adil Yiğit, kaya balının hazır olduğu eylül ayına kadar başında bekledi. Yiğit, tüm tehlikelere rağmen 2 bin rakımlı dağa tırmanıp balları özenle topladı.

DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNE PAZARLIYOR

Binlerce arının içinde balı kovalara koyan çiftçi, zamanla bunu İsviçre, Norveç, İran, Irak gibi dünyanın birçok ülkesine satmaya başladı.

Her yıl aynı dönemde Cilo Dağı eteklerine çıkıp kaya balı topladığını söyleyen Adil Yiğit, "Yıllardır çiftçilik yapıyorum. 12 yıl önce tespit ettiğim bu arı​ yuvalarının her yıl bakımını yaparak gözüm gibi bakıyorum ve aylarca nöbet tutuyorum" dedi.

"TAMAMEN DOĞAL BAL"

Her ilkbaharda yuvayı kontrol ettiğini, sonbaharda da ürünü topladığını söyleyen çiftçi Yiğit, "Burada oluşan bal tamamen doğal baldır. Burada 80 kiloya yakın bal bekliyorum" diye konuştu.

Doğal bal olduğu için ürüne bayağı rağbet olduğunu belirten Yiğit, dünyanın farklı ülkelerinden sipariş geldiğini ve yurt dışına ihraç gönderdiklerini dile getirdi.

KAYA BALININ KİLOSU 3 BİN TL

Dağa çıkarak kızgın güneşin altında binlerce arının arasından balları çıkarıp kovanlara koyduğunu kaydeden Adil Yiğit, "Zorlu ve zahmetli bir iş ama değiyor. Kaya balının kilosunu 3 bin TL'den satacağım. Bu sene daha bereketli görünüyor" ifadelerini kullandı.