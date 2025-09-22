Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

7200 prim günü müjdesi geldi! Bakan Işıkhan tarih vererek açıkladı

Bağ-Kur'lu esnaflarda emekliliği 9 bin günden 7200 iş gününe düşürecek düzenlemeyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan bir müjde geldi. 7200 prim günüyle ilgili çalışmaların hızla başlayacağını aktaran Bakan Işıkhan, düzenleme için tarih de verdi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 14:26
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 14:52

'ın seçim vaadi olan 7200 prim günüyle ilgili yapılan her açıklama milyonlarca esnafı oldukça heyecanlandırıyor... Ensonhaber'e konuk olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , 'luların beklediği 7200 prim günü için açıklamalarda bulundu.

7200 prim günü müjdesi geldi! Bakan Işıkhan tarih vererek açıkladı

Bağ-Kur'lu olan vatandaşların beklediği 7200 prim günü için tarih veren Bakan Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanlığıyla birlikte konuya ilişkin çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

7200 prim günü müjdesi geldi! Bakan Işıkhan tarih vererek açıkladı

"CUMHURBAŞKANIMIZ MÜJDEYİ 2028'DEN ÖNCE VERİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2028 yılından önce 7200 müjdesini vermesi için yoğun bir şekilde çalışacaklarının altını çizen Bakan Işıkhan, "Ancak burada derken esnafın kapsamını küçük esnaf mı herkesi mi alacağız? Bu kapsamı ve değerlendirmeyi yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.

7200 prim günü müjdesi geldi! Bakan Işıkhan tarih vererek açıkladı

"ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

"Kabul etmemiz lazım ki" diyerek konuşmasını sürdüren Bakan ışıkhan, "Bağkur esnafımızın durumu da özellikle prim ödeme noktasında zorlandığını görüyoruz. Prim tahsilat oranımız biraz düşük diğer SSK'lı tahsilatımıza göre. Ben bu konuda çalışmalarımıza başladığımızı ifade edeyim" dedi.

7200 prim günü müjdesi geldi! Bakan Işıkhan tarih vererek açıkladı

BAKAN IŞIKHAN, 2026'YI İŞARET ETTİ

Bakan Işıkhan, 2026'nın ilk çeyreğinde ya da ikinci çeyreğinde 7200 prim konusunu bir nihayete erdirmeyi hedeflediklerini söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bunu yapan işveren 3 kat tazminat öder: İşte haklarınız!
Elinizde altın varsa bunu sakın yapmayın: Filiz Eryılmaz'dan yatırımcıya uyarı
Bitcoin yatırımcısını üzdü: İki haftanın en düşük seviyesinde
ETİKETLER
#vedat ışıkhan
#bağ-kur
#cumhurbaşkanı erdoğan
#esnaf
#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#7200 Prim Günü
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.