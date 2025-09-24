ABD’den elektrikli araç atağı: Dev madene göz dikti

ABD hükümeti, dünyanın en büyük lityum kaynaklarından biri olacak Thacker Pass madenine ortak olmayı değerlendiriyor. Reuters’a konuşan kaynaklara göre, hükümet Lithium Americas adlı şirketin sermayesinden yüzde 10’luk bir pay almak için görüşmeler yürütüyor.

800 BİN ARACA YETECEK LİTYUM

Nevada’da inşası devam eden dev tesis, 2028’de faaliyete geçtiğinde batı yarımkürenin en büyük lityum üretim merkezi olacak. İlk fazda üretilecek 40 bin ton lityum karbonat, yaklaşık 800 bin elektrikli otomobilin bataryası için yeterli olacak.

KAMU KREDİSİ MASADA

Şirket, projeyi hayata geçirmek için 2,26 milyar dolarlık kamu kredisi talebinde bulundu. ABD yönetimi ise bu krediye ek olarak şirkete doğrudan ortak olma fikrini gündeme getirdi.

BEYAZ SARAY’DAN MESAJ

Bir Beyaz Saray yetkilisi, Başkan Donald Trump’ın projeyi desteklediğini belirterek şu ifadeyi kullandı:

“Başarılı olmasını istiyoruz ama vergi mükellefleri için de adil olmalı. Bedava para verilmesi söz konusu olamaz.”