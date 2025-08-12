Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Afetzedelere 9,7 milyon TL nakdi yardım

Hakkari'de Şubat ve Ağustos ayları içerisinde yangın, fırtına ve sel afet yaşanan 208 aileye 9 milyon 712 bin 364,40 TL nakdi yardım yapıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Afetzedelere 9,7 milyon TL nakdi yardım
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 09:56

Hakkâri Valiliği İl ve Acil Durum Müdürlüğü () tarafından, 2 Şubat 2025 ile 8 Ağustos 2025 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde meydana gelen , ve afetleri sonrası hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Valiliği sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "AFAD verilerine göre, afetlerden etkilenen toplam 208 aileye 9 milyon 712 bin 364,40 TL nakdi yapıldı. Yangın nedeniyle 11 aile, çatı hasarı nedeniyle 146 aile, eşya hasarı sel ve yangın nedeniyle 51 aile destek aldı. Destek alan vatandaşlar, Hakkâri merkez, Yüksekova, Şemdinli ve Derecik ilçeleri ile köylerinde ikamet ediyor" ifadelerine yer verildi.

https://x.com/HakkariValiligi/status/1954931663374557201

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Memur ve memur emeklisi için kritik gün! İlk zam teklifi bekleniyor
Ev kiraları ne zaman ucuzlayacak? Uzman isim tarih verdi
ETİKETLER
#yangın
#afad
#hakkari
#sel
#fırtına
#yardım
#afet
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.