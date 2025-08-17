Menü Kapat
TGRT Haber
28°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Aile uygulamasına yoğun ilgi: 1 milyon 25 bin kişinin cebinde

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirilen, "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulamasının, 1 milyon 25 bin aile tarafından kullanılmaya başlandığını bildirdi.

Aile uygulamasına yoğun ilgi: 1 milyon 25 bin kişinin cebinde
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı yazılı açıklamada, anne ve babaların ebeveynlik sürecini doğru yönetmesine ilişkin birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini anımsatarak, olumlu ebeveynlik tutum ve becerilerini desteklemek, eşler arasındaki sağlıklı evlilik hayatını güçlendirmek amacıyla Aile Yılı kapsamında "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulamasını geliştirdiklerini belirtti.

Aile uygulamasına yoğun ilgi: 1 milyon 25 bin kişinin cebinde

Uygulamanın, çiftlere ilk yuva kurdukları andan itibaren destek olmak amacıyla tasarlandığını ifade eden Göktaş, şunları kaydetti: "Eşler arasındaki iletişime yönelik konularla ailelerin çocuk gelişimi konusunda ihtiyaç duyduğu bilgileri, bu uygulamayla tek çatı altında topladık. Uygulamamız, çocuk gelişimi ve aile hayatına dair ücretsiz, güvenilir ve kapsamlı bilgilerle, ebeveynlere rehberlik ediyor, çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmelerini destekleyen içerikler sunuyor. Her şeyden önce anne ve babalara, çocukların gelişimini takip edebilme imkanı veriyor. Bunun yanı sıra uygulamada, çocuk gelişimi hakkında temel bilgilerle, pozitif anne, babalık becerilerini desteklemeye yönelik öneriler yer alıyor.

Aile uygulamasına yoğun ilgi: 1 milyon 25 bin kişinin cebinde

Ebeveynler, çocuğunun gelişim dönemine uygun ve ailece yapabilecekleri bilgilere ve aktivitelere ulaşabiliyor. Bebek bekleyen aileler için, doğuma hazırlık, gebelik dönemi, günlük yaşam ve psikolojik değişimler gibi konularda bilgilendirici içerikler sunuyor."

Aile uygulamasına yoğun ilgi: 1 milyon 25 bin kişinin cebinde

BABALAR İÇİN ÖZEL BÖLÜM VAR

Bakan Göktaş, babalar için de özel bir bölüm bulunduğunu ve ailelerin uygulama üzerinden çocuk gelişimi, ergenlik ve aile içi konulara dair soru ve sorunlarını interaktif şekilde uzmanlara iletip cevap alabildiğini aktardı.

Aile uygulamasına yoğun ilgi: 1 milyon 25 bin kişinin cebinde

İNTERNET PAKETİNDEN HARCAMADAN MOBİL UYGULAMA

GSM operatörleriyle yapılan anlaşma çerçevesinde kullanıcılarının internet paketinden herhangi bir harcama yapmadan mobil uygulamayı kullanabildiğini vurgulayan Göktaş, "Uygulamamız, hizmete girdiği Nisan 2025'ten bugüne kadar vatandaşlarımızdan yoğun ilgi gördü. Dijital rehber olma özelliği taşıyan uygulamamız 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde 1 milyon 25 bin aile tarafından kullanılmaya başlandı." bilgisini verdi.

Aile uygulamasına yoğun ilgi: 1 milyon 25 bin kişinin cebinde

DOĞUM YARDIMI ÖDEME BİLGİSİNE UYGULAMADAN ULAŞILABİLİYOR

Göktaş, doğum öncesinden başlayarak ergenliği kapsayacak şekilde çocukların gelişim dönemine özgü bilgilere "rehber" bölümünden ulaşılabildiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

Aile uygulamasına yoğun ilgi: 1 milyon 25 bin kişinin cebinde

"Ayrıca 2025 Aile Yılı kapsamında güncellenen doğum yardımlarımızdan faydalanmak isteyen ailelerimiz başvurularını 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden yapabiliyor. Sosyal yardımlarımızın erişilebilirliğini artırmak ve vatandaşlarımızın süreçleri şeffaf bir şekilde takip edebilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz bu çalışma sayesinde başvurusu onaylanan aileler ödeme bilgisine yine uygulama aracılığıyla ulaşabiliyor." "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması, Google Play ve App Store üzerinden ücretsiz indirilebiliyor.

