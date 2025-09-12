Menü Kapat
Canlı Yayın
25°
Alman ekonomisinden kötü haber: Yıl sonuna kadar düzelmeyecek

Almanya'da enflasyon oranı, gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle bu yıl ilk kez Ağustos ayında yükseldi. Ülkede ekonominin yıl sonuna kadar belirgin bir ivme kazanmayacağı görüşü hakim oldu.

Alman ekonomisinden kötü haber: Yıl sonuna kadar düzelmeyecek
12.09.2025
12.09.2025
ve İklimi Koruma Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı. Raporda, ikinci çeyrekte gayri safi yurtiçi hasılada () düşüşün başlangıçta beklenenin üzerinde olduğunun kaydedildiği, bu durumun öncelikle ilk çeyrekte ABD'ye yapılan ihracatın artmasıyla bağlantılı özel etkilerden kaynaklandığı aktarıldı.

Alman ekonomisinden kötü haber: Yıl sonuna kadar düzelmeyecek

Alınan siparişler gibi kurumsal sektördeki mevcut güven göstergelerinin, ekonomik toparlanma sinyalleri verdiği belirtilen raporda, bununla birlikte tüketicilerin güveninin son zamanlarda yeniden bir miktar zayıfladığına dikkat çekildi. Raporda, yılın üçüncü çeyreği için mevcut göstergelerin ekonomide henüz belirgin bir toparlanmaya işaret etmediğine yer verilerek “Genel olarak, ekonomik toparlanma üçüncü çeyrekte ılımlı seyredecek ve Federal Hükümetin ekonomik ve maliye politikası önlemlerinin teşvik etkisi yılın ilerleyen dönemlerinde daha fazla hissedilecek” değerlendirmesinde bulunuldu.

Alman ekonomisinden kötü haber: Yıl sonuna kadar düzelmeyecek

Alman ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyümesinin ardından ikinci çeyrekte yüzde 0,1 daralmıştı. Ekonomi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor. Ekonomi, artan , konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor.

Alman ekonomisinden kötü haber: Yıl sonuna kadar düzelmeyecek

GIDA FİYATLARI ENFLASYONU YÜKSELTTİ

Ülkde oranı, gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle bu yıl ilk kez Ağustos ayında yükseldi. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin ağustos ayı nihai verilerini yayımladı.

Buna göre, Almanya'da Temmuz ve Haziran'da yüzde 2 olan yıllık enflasyon, Ağustos'ta yüzde 2,2'ye yükseldi. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,1oldu. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti. AB uyumlu TÜFE de Ağustos'ta bir önceki aya göre yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,1 yükseldi.

Alman ekonomisinden kötü haber: Yıl sonuna kadar düzelmeyecek

Destatis Başkanı Ruth Brand, "Yıllık enflasyon oranı bu yıl ilk kez hafifçe yükseldi. Gıda fiyatlarındaki artış ağustosta hızlandı. Buna ek olarak, enerji fiyatlarındaki düşüş önceki aylara göre enflasyonun yavaşlamasına daha az katkıda bulundu" ifadelerini kullandı.

Bu arada, ülkede yıllık artış gıda ve hizmet fiyatlarında sırasıyla yüzde 2,5 ve yüzde 3,1 olarak kayıtlara geçerken, her ikisinin uzun süredir enflasyon oranında en büyük fiyat belirleyicileri olması dikkati çekiyor.

Alman ekonomisinden kötü haber: Yıl sonuna kadar düzelmeyecek

Ağustos'ta yıllık olarak meyve fiyatlarında yüzde 7,1, balda yüzde 6,9, süt ürünleri ve yumurtada yüzde 3,2, et ve et ürünlerinde yüzde 2,9 artış görüldü. Ulaşım hizmetleri yüzde 11,1, sağlık hizmetleri yüzde 6,5 ve kiralar yüzde 2 arttı. Ülkede enerji fiyatları ise yıllık bazda yüzde 2,4 düştü. Ağustos'ta bir önceki yılın aynı ayına göre elektrik fiyatları yüzde 1,7 geriledi. Almanya'da genellikle "çekirdek enflasyon" olarak adlandırılan enerji ve gıda hariç yıllık enflasyon oranı ise ağustosta yüzde 2,7 olarak gerçekleşti.

İlgili Haber
Konut kredisi faizi düşecek mi? Mustafa Hakan Özelmacıklı ev alacakları uyardı
Merkez Bankası anketi açıklandı: İşte enflasyon, faiz ve büyüme beklentileri
