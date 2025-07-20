Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
33°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Altın, gümüş, platin… Değerli metallerde rekor haftası

Trump'ın tarifeleri, Rusya gerilimi ve enflasyon verileriyle birlikte emtia piyasasında fırtınalı bir hafta geride kaldı. Özellikle değerli metaller tarihî seviyeleri test etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Altın, gümüş, platin… Değerli metallerde rekor haftası
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 14:59

geçen hafta adeta diken üstündeydi. ABD'den gelen verileri, Trump’ın sürpriz açıklamaları ve jeopolitik gelişmeler, fiyatları hareketlendirdi. Haziran ayında ABD’de tüketici fiyatları beklentilerin üzerine çıkarak yıllık bazda yüzde 2,7’ye ulaştı. Bu, Şubat’tan bu yana görülen en yüksek enflasyon seviyesi oldu. Üretici fiyatlarında ise yıllık artış yüzde 2,3 ile beklentilerin altında kaldı. Perakende satışlar da sürpriz yaptı, yüzde 0,6’lık artışla ekonomide toparlanma sinyali verdi.

Altın, gümüş, platin… Değerli metallerde rekor haftası

Ancak piyasaları asıl karıştıran, Trump’ın ithalata yönelik yeni tarifeleriydi. Avrupa Birliği ve Meksika’ya yüzde 30 gümrük vergisi kararı, yatırımcıları güvenli limanlara yöneltti. Trump’ın ayrıca Rusya’ya 50 gün içinde Ukrayna’daki savaşı bitirmemesi halinde yüzde 100 ek tarife uygulayacağını söylemesi, emtia tarafında yeni fiyatlamalara yol açtı.

Altın, gümüş, platin… Değerli metallerde rekor haftası

DEĞERLİ METALLERİN HAFTASI: REKORLAR ARKA ARKAYA GELDİ

, , platin ve paladyum... Hepsi haftayı çalkantılı ama dikkat çekici yükselişlerle kapattı. Gümüş, 2011’den bu yana ilk kez 39 dolar sınırına dayandı. Zirveyi gördükten sonra biraz gerilese de piyasada arz açığı ve güneş enerjisi sektöründen gelen güçlü talep, fiyatları desteklemeye devam ediyor.
Platin, 1.485 dolarla 11 yılın en yüksek seviyesini gördü. Ancak analistler, Çin’deki talebin yavaşlamasının fiyatları sınırlayabileceğini söylüyor.

Altın, gümüş, platin… Değerli metallerde rekor haftası

Paladyum ise savaş endişeleriyle Haziran 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Rusya’nın arzda büyük paya sahip olması, bu yükselişte başrolü oynadı.
Haftalık getirilerde platinin onsu yüzde 1,6, paladyum yüzde 2,1 değer kazanırken; altın yüzde 0,2, gümüş ise yüzde 0,6 değer kaybetti.

BAZ METALLERDE DÖNÜM NOKTASI ÇİN VERİLERİ OLDU

Çin ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,2 büyümesi, baz metallerdeki endişeleri bir nebze azalttı. ABD'deki güçlü tüketici verileri de buna eklenince, fiyatlamalarda yön arayışı öne çıktı. Trump’ın bakıra getirdiği yüzde 50’lik vergi tehdidi sonrası bazı yüklerin yönü Çin yerine ABD oldu. Bu da fiyatları kısmen frenledi.

Altın, gümüş, platin… Değerli metallerde rekor haftası

Endonezya’nın nikel ihracatını tarifelerden muaf tutmak için ABD ile pazarlık yapması ise piyasada büyük yankı bulmadı. Sonuç olarak, tezgah üstü piyasalarda çinko yüzde 2,8, kurşun yüzde 1, nikel yüzde 0,2 yükselirken; bakır yüzde 0,2, alüminyum ise yüzde 0,1 değer kaybetti.

PETROLDE DALGALI SEYİR, DOĞAL GAZDA SICAK HAVA RALLİSİ

Petrol tarafında haftaya yön veren başlıca etken yine jeopolitik gelişmeler oldu. Trump’ın Rusya açıklamaları, Irak ve Suriye’deki saldırılar ve yaz aylarının getirdiği güçlü talep fiyatları yukarı itti.

Altın, gümüş, platin… Değerli metallerde rekor haftası

Ancak doların güçlenmesi Brent petrolü baskıladı. Haftayı yüzde 2 düşüşle tamamladı. Doğal gaz cephesinde ise sıcak hava dalgası fiyatlara doping etkisi yaptı. ABD genelinde klimalara yönelik artan talep, doğal gaz tüketimini yükseltti. New York’ta vadeli doğal gaz fiyatları yüzde 6,8 arttı.

TARIM EMTİASINDA KURAKLIK VE TARİFELER YARIŞTI

Tarım tarafında ise tablo daha karmaşıktı. Avrupa ve Meksika’dan gelen ürünlere Trump’ın getirdiği tarifeler, piyasada gerginlik yarattı. Öte yandan Rusya ve Ukrayna’daki kuraklık ve hasat gecikmeleri de arz endişelerini tırmandırdı. Soya fasulyesi ve mısır, hem Çin’in ithalatıyla hem de Güney Amerika’daki hava koşullarıyla yükseldi. Pirinçte ise yüzde 3,3’lük sert düşüş yaşandı. Kahvede gözler Brezilya’ya çevrildi. ABD'nin yüksek vergi planı ithalatçıyı hızlandırdı, kahve fiyatları yüzde 6,3 arttı. ICE verilerine göre, kahve, şeker ve pamuk yükselirken; kakao haftayı yüzde 5,8’lik düşüşle tamamladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Araç alacaklar dikkat! En ucuz sedan otomobiller belli oldu
İsa Karakaş'tan yüksek emekli maaşı almak için kritik uyarı!
ETİKETLER
#altın
#gümüş
#tarife
#Enflasyon
#Jeopolitik Riski
#Emtia Piyasaları
#Platin
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.