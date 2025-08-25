Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Altın haftaya düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve 25 Ağustos altın fiyatları

Altın piyasaları yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Gram altında görülen sınırlı yükseliş, özellikle küçük yatırımcıların dikkatini çekerken; çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınının güncel fiyatları da piyasalar tarafından yakından izleniyor. 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü altın fiyatlarının seviyesi merak edilen konular arasında yer aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 06:33
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 06:33

, güvenli liman olma özelliğini korurken küresel ölçekte enflasyon baskısı ve jeopolitik gelişmeler talebi canlı tutuyor. Türkiye’de ise gram altının sakin seyri yatırımcı ilgisini artırıyor. Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında ise haftanın ilk gününde durağan fakat zaman zaman dalgalı bir görünüm ön plana çıkıyor.

Altın haftaya düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve 25 Ağustos altın fiyatları

25 AĞUSTOS ALTIN GÜNCEL DURUM

Yatırımcılar, faiz kararlarının ve küresel ekonomik gelişmelerin altının yönünü nasıl şekillendireceğini yakından takip ediyor. Peki 25 Ağustos Pazartesi sabahı itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınının fiyatları ne durumda? İşte güncel rakamlar…

Altın haftaya düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve 25 Ağustos altın fiyatları
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dolar kuru yükselişini sürdürüyor! İşte 25 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

25 AĞUSTOS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 4.433,65 TL

Satış: 4.434,08 TL

Altın haftaya düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve 25 Ağustos altın fiyatları

25 AĞUSTOS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 7.255,00 TL

Satış: 7.281,00 TL

Altın haftaya düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve 25 Ağustos altın fiyatları

25 AĞUSTOS 2025 YARIM ALTIN NE KADAR

Alış: 14.510,00 TL

Satış: 14.563,00 TL

Altın haftaya düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve 25 Ağustos altın fiyatları

25 AĞUSTOS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 28.930,00 TL

Satış: 28.992,00 TL

Altın haftaya düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve 25 Ağustos altın fiyatları

25 AĞUSTOS 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.365,57 dolar

Satış: 3.365,87 dolar

ETİKETLER
#altın
#altın fiyatları
#altın fiyatları
#gram altın
#gram altın
#çeyrek altın
#çeyrek altın
#cumhuriyet altını
#cumhuriyet altını
#yarım altın
#yarım altın
#ons altın
#finans
#Güncel Altın Fiyatları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.