Altın haftaya düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve 25 Ağustos altın fiyatları

Altın, güvenli liman olma özelliğini korurken küresel ölçekte enflasyon baskısı ve jeopolitik gelişmeler talebi canlı tutuyor. Türkiye’de ise gram altının sakin seyri yatırımcı ilgisini artırıyor. Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında ise haftanın ilk gününde durağan fakat zaman zaman dalgalı bir görünüm ön plana çıkıyor.
Yatırımcılar, faiz kararlarının ve küresel ekonomik gelişmelerin altının yönünü nasıl şekillendireceğini yakından takip ediyor. Peki 25 Ağustos Pazartesi sabahı itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınının fiyatları ne durumda? İşte güncel rakamlar…
Alış: 4.433,65 TL
Satış: 4.434,08 TL
Alış: 7.255,00 TL
Satış: 7.281,00 TL
Alış: 14.510,00 TL
Satış: 14.563,00 TL
Alış: 28.930,00 TL
Satış: 28.992,00 TL
Alış: 3.365,57 dolar
Satış: 3.365,87 dolar