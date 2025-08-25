Altın haftaya düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve 25 Ağustos altın fiyatları

Altın, güvenli liman olma özelliğini korurken küresel ölçekte enflasyon baskısı ve jeopolitik gelişmeler talebi canlı tutuyor. Türkiye’de ise gram altının sakin seyri yatırımcı ilgisini artırıyor. Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında ise haftanın ilk gününde durağan fakat zaman zaman dalgalı bir görünüm ön plana çıkıyor.

25 AĞUSTOS ALTIN GÜNCEL DURUM

Yatırımcılar, faiz kararlarının ve küresel ekonomik gelişmelerin altının yönünü nasıl şekillendireceğini yakından takip ediyor. Peki 25 Ağustos Pazartesi sabahı itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınının fiyatları ne durumda? İşte güncel rakamlar…

25 AĞUSTOS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 4.433,65 TL

Satış: 4.434,08 TL

25 AĞUSTOS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 7.255,00 TL

Satış: 7.281,00 TL

25 AĞUSTOS 2025 YARIM ALTIN NE KADAR

Alış: 14.510,00 TL

Satış: 14.563,00 TL

25 AĞUSTOS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 28.930,00 TL

Satış: 28.992,00 TL

25 AĞUSTOS 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.365,57 dolar

Satış: 3.365,87 dolar