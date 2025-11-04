Altın mevduatında Rize rekor kırdı! İşte il il altın ve döviz haritası

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) eylül sonu Fintürk verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin toplam mevduatı son bir yılda %40,7 artarak 23 trilyon 234 milyar liraya ulaştı. Döviz cinsi mevduatların payı 1,6 puanlık yükselişle %36,64'e çıkarken, reel büyüme TL'de %3'te sınırlı kaldı; döviz ve altında ise sırasıyla %10,4 ve güçlü ivme dikkat çekti.

Aksaray, mevduatının %53,9'unu dövizde tutarak "en dövizci il" unvanını korudu; Rize ise toplam mevduatta altının %32'lik payıyla "en altıncı il" olarak öne çıktı. İstanbul, toplam mevduatın %45,3'ünü elinde bulundururken, kişi başı mevduat farkı İstanbul-Hakkâri arasında 21 kata ulaştı.

EN DÖVİZCİ İL AKSARAY!

Toplam mevduatı içinde dövizin payı en yüksek il olan Aksaray, son bir yılda daha da yükselen oranla birinciliğini sürdürdü.

Eylül sonu itibarıyla Aksaray’ın 64,8 milyar lira olan toplam mevduatının yüzde 53,9’unu döviz hesapları oluşturdu. Aksaray’ın mevduatında dövizin payı bir yıl önce yüzde 49,3 düzeyinde bulunuyordu.

Mevduatta dolarizasyon oranında Aksaray’ı;

Yüzde 51,1 ile Yozgat



Yüzde 50,9 ile Karaman



Yüzde 50,4 ile Bingöl



Yüzde 49,2 ile Elâzığ



Yüzde 48,6 ile Bayburt



Yüzde 48 ile Nevşehir

Yüzde 47,7 ile Gümüşhane



Yüzde 47,6 ile Kütahya



Yüzde 46,9 Rize izledi.

Mevduatında dövizin oranı en düşük iller ise yüzde 20,2 ile Ardahan, yüzde 23,6 ile Şanlıurfa ve Bitlis, yüzde 23,7 ile Hakkâri ve yüzde 24,1’le Kars olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA ALTIN RİZE'DE!

Rize, toplam mevduatında yüzde 32’lik payla “en altıncı” il konumunda. Bu ilin eylül sonu itibarıyla toplam 53,9 milyar lira olan mevduatının 17,3 milyar lirası altın hesaplarında.

Toplam mevduatında altının payında Rize’yi;

Yüzde 28,1’le Çankırı



Yüzde 27,6 ile Malatya



Yüzde 26,7 ile Kütahya



Yüzde 26,1’le Karabük



Yüzde 25,9 ile Kırıkkale



Yüzde 25 ile Elâzığ



Yüzde 23,5 ile Bolu



Yüzde 23,4 ile Isparta



Yüzde 22,9 ile Artvin izledi.

İstanbul, en büyük altın mevduatı hacmine sahip il olmasına karşılık, toplam mevduatında altının payında ise yüzde 8,6 ile en son sırada yer alıyor. Altın mevduatının payı en düşük illerde İstanbul’u yüzde 8,7 ile Gaziantep, yüzde 9,2 ile Tunceli, yüzde 9,4’le Ankara ve yüzde 10’la Şırnak izliyor.