Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Altın mevduatında Rize rekor kırdı! İşte il il altın ve döviz haritası

BDDK verilerine göre yurt içi mevduatlarının yüzde 40’ının dövizde tutulduğu öğrenildi. Türkiye’de en fazla döviz biriktiren il unvanı yine Aksaray’da kalırken, en fazla altına sahip olan ilimiz ise Rize olarak kayıtlara geçti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Altın mevduatında Rize rekor kırdı! İşte il il altın ve döviz haritası
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 10:36

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun () eylül sonu Fintürk verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin toplam mevduatı son bir yılda %40,7 artarak 23 trilyon 234 milyar liraya ulaştı. cinsi mevduatların payı 1,6 puanlık yükselişle %36,64'e çıkarken, reel büyüme TL'de %3'te sınırlı kaldı; döviz ve altında ise sırasıyla %10,4 ve güçlü ivme dikkat çekti.

Altın mevduatında Rize rekor kırdı! İşte il il altın ve döviz haritası

, mevduatının %53,9'unu dövizde tutarak "en dövizci il" unvanını korudu; ise toplam mevduatta altının %32'lik payıyla "en altıncı il" olarak öne çıktı. , toplam mevduatın %45,3'ünü elinde bulundururken, kişi başı farkı İstanbul-Hakkâri arasında 21 kata ulaştı.

Altın mevduatında Rize rekor kırdı! İşte il il altın ve döviz haritası

EN DÖVİZCİ İL AKSARAY!

Toplam mevduatı içinde dövizin payı en yüksek il olan Aksaray, son bir yılda daha da yükselen oranla birinciliğini sürdürdü.

Altın mevduatında Rize rekor kırdı! İşte il il altın ve döviz haritası

Eylül sonu itibarıyla Aksaray’ın 64,8 milyar lira olan toplam mevduatının yüzde 53,9’unu döviz hesapları oluşturdu. Aksaray’ın mevduatında dövizin payı bir yıl önce yüzde 49,3 düzeyinde bulunuyordu.

Mevduatta dolarizasyon oranında Aksaray’ı;

Yüzde 51,1 ile Yozgat

Altın mevduatında Rize rekor kırdı! İşte il il altın ve döviz haritası


Yüzde 50,9 ile Karaman

Altın mevduatında Rize rekor kırdı! İşte il il altın ve döviz haritası


Yüzde 50,4 ile Bingöl

Altın mevduatında Rize rekor kırdı! İşte il il altın ve döviz haritası


Yüzde 49,2 ile Elâzığ

Altın mevduatında Rize rekor kırdı! İşte il il altın ve döviz haritası


Yüzde 48,6 ile Bayburt

Altın mevduatında Rize rekor kırdı! İşte il il altın ve döviz haritası


Yüzde 48 ile Nevşehir

Altın mevduatında Rize rekor kırdı! İşte il il altın ve döviz haritası

Yüzde 47,7 ile Gümüşhane

Altın mevduatında Rize rekor kırdı! İşte il il altın ve döviz haritası


Yüzde 47,6 ile Kütahya

Altın mevduatında Rize rekor kırdı! İşte il il altın ve döviz haritası


Yüzde 46,9 Rize izledi.

Mevduatında dövizin oranı en düşük iller ise yüzde 20,2 ile Ardahan, yüzde 23,6 ile Şanlıurfa ve Bitlis, yüzde 23,7 ile Hakkâri ve yüzde 24,1’le Kars olarak kayıtlara geçti.

Altın mevduatında Rize rekor kırdı! İşte il il altın ve döviz haritası

EN FAZLA ALTIN RİZE'DE!

Rize, toplam mevduatında yüzde 32’lik payla “en altıncı” il konumunda. Bu ilin eylül sonu itibarıyla toplam 53,9 milyar lira olan mevduatının 17,3 milyar lirası hesaplarında.

Altın mevduatında Rize rekor kırdı! İşte il il altın ve döviz haritası

Toplam mevduatında altının payında Rize’yi;

Yüzde 28,1’le Çankırı

Altın mevduatında Rize rekor kırdı! İşte il il altın ve döviz haritası


Yüzde 27,6 ile Malatya

Altın mevduatında Rize rekor kırdı! İşte il il altın ve döviz haritası


Yüzde 26,7 ile Kütahya

Altın mevduatında Rize rekor kırdı! İşte il il altın ve döviz haritası


Yüzde 26,1’le Karabük

Altın mevduatında Rize rekor kırdı! İşte il il altın ve döviz haritası


Yüzde 25,9 ile Kırıkkale

Altın mevduatında Rize rekor kırdı! İşte il il altın ve döviz haritası


Yüzde 25 ile Elâzığ

Altın mevduatında Rize rekor kırdı! İşte il il altın ve döviz haritası


Yüzde 23,5 ile Bolu

Altın mevduatında Rize rekor kırdı! İşte il il altın ve döviz haritası


Yüzde 23,4 ile Isparta

Altın mevduatında Rize rekor kırdı! İşte il il altın ve döviz haritası


Yüzde 22,9 ile Artvin izledi.

İstanbul, en büyük altın mevduatı hacmine sahip il olmasına karşılık, toplam mevduatında altının payında ise yüzde 8,6 ile en son sırada yer alıyor. Altın mevduatının payı en düşük illerde İstanbul’u yüzde 8,7 ile Gaziantep, yüzde 9,2 ile Tunceli, yüzde 9,4’le Ankara ve yüzde 10’la Şırnak izliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elinde altın olan sıkı tutunsun! Dev bankalardan 2026 için rekor tahmini geldi
ETİKETLER
#Ekonomi
#Döviz
#istanbul
#aksaray
#altın
#rize
#bddk
#mevduat
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.