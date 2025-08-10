Menü Kapat
 Baran Aksoy

Altından bal damlıyor! Üreticinin yüzü güldü: Almanya ve Dubai'ye gönderiliyor

Mersin'in Mut ilçesinde üreticilerin incir hasadı devam ediyor. İlk hasatta kilogram fiyatının 250 TL'den alıcı bulan incirin sezonun ortalarına gelinmesine rağmen 120 TL satılması üreticiyi oldukça mutlu etti. Altından bal akan tek meyve olan incir, Dubai ve Almanya’ya da ihraç ediliyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.08.2025
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
saat ikonu 10:16

Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden ’de, yaz kış çeşit çeşit meyvelerin hasadı yapılıyor. Şu anda hasadı süren ve en çok Mut ilçesindeki bahçelerde yetişen incirde, sezonun ortasına gelindi. Kilogramı 250 TL’den sezona başlayan ve şu an 120 TL civarında alıcı bulan , rekoltenin düşük olmasına rağmen üreticisini sevindirdi.

ALMANYA VE DUBAİ'YE GİDİYOR!

Olgunlaştığında tabanından bal akan tek meyve olarak bilinen incir, hem yöreye hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Güneş doğmadan toplanmaya başlanan ve öğle saatlerinde halde alımı tamamlanan incirin hasadının bir ay daha sürmesi bekleniyor. Her geçen gün ekim alanı ve ağaç sayısı artan incirde bu yıl 35 bin ton rekolte beklendiği belirtilirken ihracatı ise Dubai ve Almanya’ya yapılıyor.

"İNCİRLERİMİZ KALİTELİ, BOYLU ŞEKER ORANI VE BAL ORANI YÜKSE"

İncirleri iç piyasada 120 TL, için ise 150 TL'den alım yaptığını belirten İncir tüccarı Okan Oktay, "Mersin'in Mut ilçesi Kelceköy Mahallesi'nde incir alımı yapmaktayım. Şu anki fiyatlar iç piyasa 120 lira, ihracata 150 liradan alım yapıyoruz. İncirlerimiz kaliteli. İç piyasa şu gördüğünüz gibi, ihracat ise şu şekil dinç olanlar yola gidenler. İhracat Almanya ile Dubai'ye gidiyor iç piyasada Mersin'de değerlendiriyoruz. İncirlerimiz kaliteli, boylu şeker oranı ve bal oranı yüksek. Tadı güzel ve ballı" ifadelerini kullandı.

"BU YIL İNCİR ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ"

Üretici Osman Kavalcı ise, "Şu an Mut'un Kelce köyünde ben bir üreticiyim. İncir üretmekteyim. Memnunuz bunun devamını bekleriz" ifadelerini kullandı. Üreticilerden Yakup Ceylan da, "Mut Hacınuhlu Mahallesi'nde incir üreticiliği yapıyorum. Bu yıl incir üreticinin yüzünü güldürdü. Sadece iklimsel olarak rekoltede düşüklük var. O da bu yıla has bir şey oldu. İncir üretiminin yarısına geldiğimiz hasatta fiyatlar gerçekten üreticimizin yüzünü güldürüyor" diye konuştu.

ETİKETLER
#mersin
#türkiye ekonomisi
#ihracat
#incir
#Ürün Güçlü
#Ekonomi
