Araç sahipleri dikkat! Benzine zam yolda

Araç sahiplerinin canını sıkacak haber geldi. Jeopolitik gelişmeler ve ekonomideki küresel riskler nedeniyle dalgalanma yaşayan petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

Peş peşe gelen zamların ardından bir süredir sabit kalan akaryakıt fiyatlarında tabela yeniden değişiyor. Son gelişmelerin ardından fiyatlarda yeni bir zam beklentisi gündeme geldi.

BENZİNE ZAM BEKLENİYOR

Gazeteci Olcay Aydilek, uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarındaki artışın devam etmesi durumunda benzine zam geleceğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydilek, cumartesi gününden itibaren benzine 1 TL zam beklendiğini duyurdu.

BRENT PETROL NE KADAR?

Çarşamba günü 68,21 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 67,55 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Dün 67,30 dolar seviyelerinde seyreden Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 19 Eylül Cuma günü 67,15 dolardan alıcı buluyor.

Fiyatlardaki düşüşte, FED'in faiz indirme kararıyla yaşanan ABD ekonomisine yönelik endişeler ve petrol stoklarına ilişkin karışık veriler etkili oldu.

19 EYLÜL 2025 AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

Benzin: 53,03 TL

Motorin: 54,38 TL

LPG: 26,98 TL

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)

Benzin: 52,86 TL

Motorin: 54,23 TL

LPG: 25,99 TL

ANKARA

Benzin: 53,87 TL

Motorin: 55,37 TL

LPG: 26,89 TL

İZMİR