SON DAKİKA!
Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Benzine zam yolda

Bir süredir sabit kalan akaryakıt fiyatlarında hareketlilik yeniden başlıyor. Piyasalarda yaşanan artışın ardından benzin fiyatlarına 1 TL zam bekleniyor. İşte zamlı tarifenin pompaya yansıyacağı tarih...

Araç sahiplerinin canını sıkacak haber geldi. Jeopolitik gelişmeler ve ekonomideki küresel riskler nedeniyle dalgalanma yaşayan ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. , ve fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

Araç sahipleri dikkat! Benzine zam yolda

Peş peşe gelen zamların ardından bir süredir sabit kalan akaryakıt fiyatlarında tabela yeniden değişiyor. Son gelişmelerin ardından fiyatlarda yeni bir zam beklentisi gündeme geldi.

Araç sahipleri dikkat! Benzine zam yolda

BENZİNE ZAM BEKLENİYOR

Gazeteci Olcay Aydilek, uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarındaki artışın devam etmesi durumunda benzine zam geleceğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydilek, cumartesi gününden itibaren benzine 1 TL zam beklendiğini duyurdu.

Araç sahipleri dikkat! Benzine zam yolda

BRENT PETROL NE KADAR?

Çarşamba günü 68,21 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 67,55 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Dün 67,30 dolar seviyelerinde seyreden Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 19 Eylül Cuma günü 67,15 dolardan alıcı buluyor.

Fiyatlardaki düşüşte, FED'in faiz indirme kararıyla yaşanan ABD ekonomisine yönelik endişeler ve petrol stoklarına ilişkin karışık veriler etkili oldu.

Araç sahipleri dikkat! Benzine zam yolda

19 EYLÜL 2025 AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

  • Benzin: 53,03 TL
  • Motorin: 54,38 TL
  • LPG: 26,98 TL

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)

  • Benzin: 52,86 TL
  • Motorin: 54,23 TL
  • LPG: 25,99 TL

ANKARA

  • Benzin: 53,87 TL
  • Motorin: 55,37 TL
  • LPG: 26,89 TL

İZMİR

  • Benzin: 54,16 TL
  • Motorin: 55,66 TL
  • LPG: 26,68 TL
